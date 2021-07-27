ноэль или чжун ли?

мне в отряд нужен двуручник
Если вам в отрял нужен двуручник, то Ноэль. А если сап дд, который не только щит может сделать, но и столбом урон наносить, то однозначно Чжун Ли.
Ноэль двуручник а Чжун ли копейщик делай выводы сам
Чжун Ли лучше Можно использовать как ДД или Сап ДД или просто Сапортом. Ноэлль только сапорт или Сап ДД
Ноэль можно с баннера новичка выбить ,а Чжун Ли нет,+ у Чжун Ли более функциональный в плане боя.
чжун ли, но если прокачать Ноэль и собрать все консты то она будет машина просто
я начинающий так что Чжун Ли
геншин факер когда выпала не чжун ли а мать с окна
Конечно Ноэль, она безумный урон имеет с ульты если одеть хорошо.
Если дамаг, то Ноэль кншн. У деда толстый щит, а в физ дд строить его это на любителя..
я чжуна недавно выбил.Какой сет поставить?
я берю ноэлль, она моя богиня)
2 красивые девочки, но дед лучше
Все хороши, но конечно же все знают, что дэфолт это база. Но из этих лучше думаю ноэль. )