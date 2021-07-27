ноэль или чжун ли?

Gsdrds мне в отряд нужен двуручник

Mary_56566 Но Чжун Ли копейщик же..

arkkash Если вам в отрял нужен двуручник, то Ноэль. А если сап дд, который не только щит может сделать, но и столбом урон наносить, то однозначно Чжун Ли.

Yukiterualt кому как.

REBELLION2033 Ноэль двуручник а Чжун ли копейщик делай выводы сам

cukarik Рейзор

Star200808no Чжун Ли лучше Можно использовать как ДД или Сап ДД или просто Сапортом. Ноэлль только сапорт или Сап ДД

Ployka148 Чжун ли

KolyaRay Ноэль можно с баннера новичка выбить ,а Чжун Ли нет,+ у Чжун Ли более функциональный в плане боя.

iitsstefi чжун ли, но если прокачать Ноэль и собрать все консты то она будет машина просто

Foksik288 Чжун ли

fjj_vslkc я начинающий так что Чжун Ли

_mar1bor_1 геншин факер когда выпала не чжун ли а мать с окна

Relix_play Чжун ли

atikintop Чжун ли

rodions1274 чжун ли топ

zailes_zailes Конечно Ноэль, она безумный урон имеет с ульты если одеть хорошо.

Gadl_Play ноэль

Dadaypa дед конечно

Deskami Если дамаг, то Ноэль кншн. У деда толстый щит, а в физ дд строить его это на любителя..

Ixsele223 чжун ли лучше всех

Krasav44k я чжуна недавно выбил.Какой сет поставить?





TOPCHIK2004 чжунли круче

helzy1 Дед, топ щит.

Tartoshka я берю ноэлль, она моя богиня)

__gaara___ Дед лучше

__theozzi__ Дед топ

ArtemK_01 Лучше и Ноель и Деда

Crystal_Wolff ноэль из дельтарун



wesswerl Дед :)

meow_aw они оба хороши

ssstmf чжун ли

Lolerpoker дед само собой





88987238Uy 2 красивые девочки, но дед лучше

Anon1666003801 Все хороши, но конечно же все знают, что дэфолт это база. Но из этих лучше думаю ноэль. )





kriul естественно это да

HAMERLOK228 X;ey yfdthyjt kexit





meibi8 ччжууууууууууууууууун

kufxwei чжун ли конечно