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Rain

Gem168

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ноэль или чжун ли?

Gsdrds avatar

Gsdrds

July 27, 2021 at 02:13 AM

мне в отряд нужен двуручник
Mary_56566 avatar

Mary_56566

July 28, 2021 at 09:04 PM

Но Чжун Ли копейщик же..
arkkash avatar

arkkash

July 30, 2021 at 03:17 AM

Если вам в отрял нужен двуручник, то Ноэль. А если сап дд, который не только щит может сделать, но и столбом урон наносить, то однозначно Чжун Ли.
Yukiterualt avatar

Yukiterualt

July 31, 2021 at 09:59 PM

кому как.
REBELLION2033 avatar

REBELLION2033

August 8, 2021 at 10:03 PM

Ноэль двуручник а Чжун ли копейщик делай выводы сам
cukarik avatar

cukarik

August 11, 2021 at 04:40 PM

Рейзор
Star200808no avatar

Star200808no

August 13, 2021 at 03:35 PM

Чжун Ли лучше Можно использовать как ДД или Сап ДД или просто Сапортом. Ноэлль только сапорт или Сап ДД
Ployka148 avatar

Ployka148

November 2, 2021 at 11:17 AM

Чжун ли
KolyaRay avatar

KolyaRay

November 27, 2021 at 11:09 PM

Ноэль можно с баннера новичка выбить ,а Чжун Ли нет,+ у Чжун Ли более функциональный в плане боя.
iitsstefi avatar

iitsstefi

November 29, 2021 at 06:56 PM

чжун ли, но если прокачать Ноэль и собрать все консты то она будет машина просто
Foksik288 avatar

Foksik288

November 29, 2021 at 11:36 PM

Чжун ли
fjj_vslkc avatar

fjj_vslkc

December 4, 2021 at 02:22 PM

я начинающий так что Чжун Ли
_mar1bor_1 avatar

_mar1bor_1

December 5, 2021 at 02:50 AM

геншин факер когда выпала не чжун ли а мать с окна
Relix_play avatar

Relix_play

December 6, 2021 at 05:19 PM

Чжун ли
atikintop avatar

atikintop

December 9, 2021 at 03:47 AM

Чжун ли
rodions1274 avatar

rodions1274

December 13, 2021 at 09:37 PM

чжун ли топ
zailes_zailes avatar

zailes_zailes

December 18, 2021 at 12:09 AM

Конечно Ноэль, она безумный урон имеет с ульты если одеть хорошо.
Gadl_Play avatar

Gadl_Play

December 18, 2021 at 12:48 AM

ноэль
Dadaypa avatar

Dadaypa

January 13, 2022 at 02:24 AM

дед конечно
Deskami avatar

Deskami

January 13, 2022 at 05:26 AM

Если дамаг, то Ноэль кншн. У деда толстый щит, а в физ дд строить его это на любителя..
Ixsele223 avatar

Ixsele223

February 3, 2022 at 11:21 PM

чжун ли лучше всех
Krasav44k avatar

Krasav44k

February 3, 2022 at 11:27 PM

я чжуна недавно выбил.Какой сет поставить?

TOPCHIK2004 avatar

TOPCHIK2004

February 4, 2022 at 12:02 AM

чжунли круче
helzy1 avatar

helzy1

February 4, 2022 at 01:22 AM

Дед, топ щит.
Tartoshka avatar

Tartoshka

February 7, 2022 at 07:14 PM

я берю ноэлль, она моя богиня)
__gaara___ avatar

__gaara___

February 21, 2022 at 01:17 AM

Дед лучше
__theozzi__ avatar

__theozzi__

February 21, 2022 at 01:15 PM

Дед топ
ArtemK_01 avatar

ArtemK_01

April 23, 2022 at 08:58 AM

Лучше и Ноель и Деда
Crystal_Wolff avatar

Crystal_Wolff

May 17, 2022 at 04:29 PM

ноэль из дельтарун
wesswerl avatar

wesswerl

June 12, 2022 at 10:35 PM

Дед :)
meow_aw avatar

meow_aw

June 16, 2022 at 11:36 PM

они оба хороши
ssstmf avatar

ssstmf

July 28, 2022 at 11:58 AM

чжун ли
Lolerpoker avatar

Lolerpoker

September 15, 2022 at 10:35 PM

дед само собой

88987238Uy avatar

88987238Uy

October 15, 2022 at 10:46 PM

2 красивые девочки, но дед лучше
Anon1666003801 avatar

Anon1666003801

October 17, 2022 at 04:48 PM

Все хороши, но конечно же все знают, что дэфолт это база. Но из этих лучше думаю ноэль. )

kriul avatar

kriul

October 27, 2022 at 04:22 AM

естественно это да
HAMERLOK228 avatar

HAMERLOK228

November 9, 2022 at 02:33 PM

X;ey yfdthyjt kexit

meibi8 avatar

meibi8

November 19, 2022 at 09:49 PM

ччжууууууууууууууууун
kufxwei avatar

kufxwei

November 25, 2022 at 10:57 AM

чжун ли конечно
fire_heart avatar

fire_heart

November 28, 2022 at 01:59 AM

Чжун Ли однозначно.
12

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ноэль или чжун ли? on Genshin Impact Forum on Gamehag