что за игра?

я думаю что она такая себе.
Не знаю наверника как о ней судить . Я не играла , не подходит для моего стройста
Здравствуйте скажите нормальная игра? стоит играть в неё?
Это игра-головоломка! Прокачиваете персонажа, развиваете свой дом, проходите сбжет!
впервые слышу о этой игре
игра головоломка ломать мозги свои )
Игра головоломка , и ничего более , вот так
а я то думал здесь описание игры)
это головоломка есть игра там целое прохождение называется гари потер и тайная комната это сделано по гари потеру и филосовскому камню
игра немного скучнаватая фильмы луче будут
Нормальная игра или очередной шлак?
Не знаю наверника как о ней судить . Я не играла , не подходит для моего стройста. но впринцепе сам гарри потер крутой:sunglasses:
Мобилка по выкачиванию денег