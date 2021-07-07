что за игра?

BIBAuB0BA я думаю что она такая себе.

Kiki_Pop Не знаю наверника как о ней судить . Я не играла , не подходит для моего стройста

azortm51gg неплохо

Bimomo Здравствуйте скажите нормальная игра? стоит играть в неё?

Ramirez145 Это игра-головоломка! Прокачиваете персонажа, развиваете свой дом, проходите сбжет!

Anon1633539054 впервые слышу о этой игре

Kirkil игра головоломка ломать мозги свои )

sweetloo Надо будет попробовать

cat_kavais Я думаю она такое себе

DaDaHeT1337 Игра головоломка , и ничего более , вот так





CBETAmimi15 игра харошая

CBETAmimi15 но не для всех

WAKA_RANAI Я думаю она такое себе

serega0991 а я то думал здесь описание игры)

CAXAP_990 Блин а я не знаЛа!!

lalka@1132 ясно не буду скачивать





Pengiun это головоломка есть игра там целое прохождение называется гари потер и тайная комната это сделано по гари потеру и филосовскому камню





VANSPEED игра немного скучнаватая фильмы луче будут

Plusheviidock Нормальная игра или очередной шлак?

aviaviyaamu Не знаю наверника как о ней судить . Я не играла , не подходит для моего стройста. но впринцепе сам гарри потер крутой:sunglasses:

amfetor фиг знает \\





punished1 столько воспоминаний

GrigoriyLEPS Столько эмоций



