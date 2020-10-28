Что делать если скучно в роблоксе?

lime_jx Подскажите чем можно заняться в роблоксе?

Loxboss Если скучно в роблксе то поиграй в другую игру, думаю никто ругать тебя не будет, а если хочешь в роблоксе повеселиться то поищи что-то серед популярных карт, точно что-то найдешь. В роблоксе тысячи карт

baksek228 поискать другие игры :D

SashkaKakashka Поиграй в разные плейсы, поставь себе конкретные цели в играх и попробуй их выполнить, это довольно интересно)

ArTeM4K161PRO нененененененненен

SashkaKakashka Пахахах, Артём, я даже засмеялась, пожалуйста не воруй)

prosto_taya90 поиграй в майнкрафт XD

daniil2013noskov93 чем можно занятся в роблоксе пж скемто сыграть

A09ann Зделай сваю игру

sundfwerfwefafg Посмотреть в ютубе топовые игры в роблокс

(многие игры там могут заинтересовать)







ibragim0711 зайди в тик ток и смотри видио и когда тебе надоест смотреть тик ток то зайди в роблокс и играй

ibragim0711 зайди в тик ток и смотри видио и когда тебе надоест смотреть тик ток то зайди в роблокс и играй

Anon1659192275 кароче скачай чити и того будет не скучно

alisaaleshina565 Если уж очень скучно попробуй создать свою игру,поменять скин,в какой-либо игре прокачайся до максимума

prechepka_1 привет можно подружиться?

:rabbit:



fnmiasbro люблю эту игру всегда любил

pointdied2 поиграй в разные режимы а не тголько в те которые играеш

Anon1664729556 ну попробуй что-то новое или создай свою игру.





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BANANO12345 прикольная игра

BANANO12345 прикольная игра