Что делать если скучно в роблоксе?

Подскажите чем можно заняться в роблоксе?
Если скучно в роблксе то поиграй в другую игру, думаю никто ругать тебя не будет, а если хочешь в роблоксе повеселиться то поищи что-то серед популярных карт, точно что-то найдешь. В роблоксе тысячи карт
Поиграй в разные плейсы, поставь себе конкретные цели в играх и попробуй их выполнить, это довольно интересно)
Пахахах, Артём, я даже засмеялась, пожалуйста не воруй)
чем можно занятся в роблоксе пж скемто сыграть
Посмотреть в ютубе топовые игры в роблокс
(многие игры там могут заинтересовать)
зайди в тик ток и смотри видио и когда тебе надоест смотреть тик ток то зайди в роблокс и играй
зайди в тик ток и смотри видио и когда тебе надоест смотреть тик ток то зайди в роблокс и играй
кароче скачай чити и того будет не скучно
Если уж очень скучно попробуй создать свою игру,поменять скин,в какой-либо игре прокачайся до максимума
привет можно подружиться?
:rabbit:
люблю эту игру всегда любил
поиграй в разные режимы а не тголько в те которые играеш
ну попробуй что-то новое или создай свою игру.
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Играй, что ещё можно делать)