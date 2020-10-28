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Что делать если скучно в роблоксе?

lime_jx avatar

lime_jx

October 28, 2020 at 04:26 AM

Подскажите чем можно заняться в роблоксе?
Loxboss avatar

Loxboss

October 28, 2020 at 05:39 AM

Если скучно в роблксе то поиграй в другую игру, думаю никто ругать тебя не будет, а если хочешь в роблоксе повеселиться то поищи что-то серед популярных карт, точно что-то найдешь. В роблоксе тысячи карт
baksek228 avatar

baksek228

October 28, 2020 at 12:26 PM

поискать другие игры :D
SashkaKakashka avatar

SashkaKakashka

October 28, 2020 at 12:34 PM

Поиграй в разные плейсы, поставь себе конкретные цели в играх и попробуй их выполнить, это довольно интересно)
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

October 28, 2020 at 12:35 PM

нененененененненен
SashkaKakashka avatar

SashkaKakashka

October 28, 2020 at 12:39 PM

Пахахах, Артём, я даже засмеялась, пожалуйста не воруй)
prosto_taya90 avatar

prosto_taya90

October 28, 2020 at 12:40 PM

поиграй в майнкрафт XD
daniil2013noskov93 avatar

daniil2013noskov93

August 31, 2022 at 05:50 AM

чем можно занятся в роблоксе пж скемто сыграть
A09ann avatar

A09ann

September 2, 2022 at 11:50 AM

Зделай сваю игру
sundfwerfwefafg avatar

sundfwerfwefafg

September 3, 2022 at 02:30 PM

Посмотреть в ютубе топовые игры в роблокс
(многие игры там могут заинтересовать)


ibragim0711 avatar

ibragim0711

September 8, 2022 at 09:30 PM

зайди в тик ток и смотри видио и когда тебе надоест смотреть тик ток то зайди в роблокс и играй
ibragim0711 avatar

ibragim0711

September 8, 2022 at 09:30 PM

зайди в тик ток и смотри видио и когда тебе надоест смотреть тик ток то зайди в роблокс и играй
Anon1659192275 avatar

Anon1659192275

September 9, 2022 at 01:13 PM

кароче скачай чити и того будет не скучно
alisaaleshina565 avatar

alisaaleshina565

September 11, 2022 at 09:20 PM

Если уж очень скучно попробуй создать свою игру,поменять скин,в какой-либо игре прокачайся до максимума
prechepka_1 avatar

prechepka_1

September 11, 2022 at 09:56 PM

привет можно подружиться?
:rabbit:
fnmiasbro avatar

fnmiasbro

October 3, 2022 at 09:59 PM

люблю эту игру всегда любил
pointdied2 avatar

pointdied2

October 3, 2022 at 10:48 PM

поиграй в разные режимы а не тголько в те которые играеш
Anon1664729556 avatar

Anon1664729556

October 4, 2022 at 01:57 AM

ну попробуй что-то новое или создай свою игру.

ee_e avatar

ee_e

October 4, 2022 at 12:33 PM

wergfwer


ee_e avatar

ee_e

October 4, 2022 at 12:33 PM

gewfwrgrwgws4tfrsgsfgverfd
ee_e avatar

ee_e

October 4, 2022 at 12:34 PM

egfvs!!!fedsf
ee_e avatar

ee_e

October 4, 2022 at 12:34 PM

32r@E!@ER!
BANANO12345 avatar

BANANO12345

October 4, 2022 at 12:55 PM

прикольная игра
BANANO12345 avatar

BANANO12345

October 4, 2022 at 12:55 PM

прикольная игра
Grudinav avatar

Grudinav

October 5, 2022 at 01:38 AM

Играй, что ещё можно делать)
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Что делать если скучно в роблоксе? - Roblox Forum on Gamehag