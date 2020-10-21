Что такого в блоксбург?

я не знаю че там ,и это стоит 25 робуксов,а игры за робуксы никогда не покупал
Я сам незнаю, мой друг покупал и играл, говорит так себе
так скажу не очень хороший режим многим он не нравится :(
Блоксбург скорее придумали для ролевиков, нежели чем для обычных игроков. поэтому, если вы хотите найти роле-плеера, то советую туда заходить. однако, есть небольшая проблема - люди там чаще всего не умеют говорить на русском, поэтому думайте, сможете ли вы поддерживать беседу на английском (или немецком/французском/etc.)
*Role-play - Ролевая игра - вид игр, в которых игрок или актёр действует как определённый персонаж из комиксов, игр, мультиков, фильмов и т.д. РП также может быть на любую тему. Игроки могут играть как в реальной жизни, так и в обычном чате.
Не играла, но думаю есть и бесплатные режимы получше