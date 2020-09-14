топ 10 скинов фортнайт (моё мнение)

BORISVVV 10-Омега 9- Искромётный специалист 8-зловещая бомбистка 7-жнец 6- элитный агент 5-Рейдер-Изгой 4-Ghoul Troopen 3-Весёлый погромщик 2-Скелет 1-Чёрный рыцарь

BORISVVV как вам а?

BORISVVV1512 круто у нас ники

vadimkaxx Deadfire/.Dark Voyager/ Battle Hound /Crackshot/Crackshot/Love Ranger/Ghoul and Skull Troopers/Wukong/Ginger Gunner/The Reaper/Cuddle Team Leader

TABLETKA089 1 Черный Рыцарь 2 Попрыгун 3Карась 4 Атланчитеский Карась 5 Полип 6 Тони Старк 7 Скелет 8 Добытчица 9 Мания 10 Пилот брута если честно мне больше нравиться рофльные

pil09042009 ну да прикольные скины

pil09042009 всем привет

pil09042009 всееем привет

pil09042009 как дела

pil09042009 вы тут

pil09042009 я качаю левел

pil09042009 я качаю левел

pil09042009 а вы качаете левел

pil09042009 кочаете

pil09042009 или ннеет

pil09042009 я качаб левел оо

pil09042009 асем прив

kakafky дбдщрнефыцыффц

эшпшафякрыеващрошлщджзэъхзгщшганевкыфйцукенпгшозщджъэ

\\эждлорпавывапролджэ\

:hamster::mouse:



VIP2000PRO 1 Черный Рыцарь 2 Попрыгун 3Карась 4 Атланчитеский Карась 5 Полип 6 Тони Старк 7 Скелет 8 Добытчица 9 Мания 10 Пилот брута если честно мне больше нравиться рофльныедбдщрнефыцыффц

эшпшафякрыеващрошлщджзэъхзгщшганевкыфйцукенпгшозщджъэ

\\эждлорпавывапролджэ\

:hamster::mouse:Deadfire/.Dark Voyager/ Battle Hound /Crackshot/Crackshot/Love Ranger/Ghoul and Skull Troopers/Wukong/Ginger Gunner/The Reaper/Cuddle Team Leader

basilio_game я хз лол

heat_shot Полностью согласен.

vlad7822 :thumbsup:

iviviviviviv я который пришел чисто за уровнем ))

yan115 lol!