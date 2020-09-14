10-Омега 9- Искромётный специалист 8-зловещая бомбистка 7-жнец 6- элитный агент 5-Рейдер-Изгой 4-Ghoul Troopen 3-Весёлый погромщик 2-Скелет 1-Чёрный рыцарь
Deadfire/.Dark Voyager/ Battle Hound /Crackshot/Crackshot/Love Ranger/Ghoul and Skull Troopers/Wukong/Ginger Gunner/The Reaper/Cuddle Team Leader
1 Черный Рыцарь 2 Попрыгун 3Карась 4 Атланчитеский Карась 5 Полип 6 Тони Старк 7 Скелет 8 Добытчица 9 Мания 10 Пилот брута если честно мне больше нравиться рофльные
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1 Черный Рыцарь 2 Попрыгун 3Карась 4 Атланчитеский Карась 5 Полип 6 Тони Старк 7 Скелет 8 Добытчица 9 Мания 10 Пилот брута если честно мне больше нравиться рофльныедбдщрнефыцыффц
эшпшафякрыеващрошлщджзэъхзгщшганевкыфйцукенпгшозщджъэ
\\эждлорпавывапролджэ\
:hamster::mouse:Deadfire/.Dark Voyager/ Battle Hound /Crackshot/Crackshot/Love Ranger/Ghoul and Skull Troopers/Wukong/Ginger Gunner/The Reaper/Cuddle Team Leader
я который пришел чисто за уровнем ))