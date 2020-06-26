Новый дробовик в 13 сезоне а фортнайт

Как все знают в игре фортнайт добавили новый заряжаемый дробовик. И поэтому многие киберспортсмены и игроки разделились на два лагеря
1)Играют с ним
2) Нет, и говорят что этот дробовик очень плох
Я считаю что этот дробовик все таки достоин своего внимания потому что его урон поражает. Поэтому советую всем учится с него играть;)
я играю в фортнайт с 5сезона 1главивы в фортнайт
Дробовик средненький не очень но хороший
не ну урон топовый с зажимом но там надо приучится играть это не помпа
дробаш имба тактик стал гавнои
Норм, но та тактикал тоже не плох 50 на 50
Привет , помоему дробовик очень хороший. Имея дробовик обычной или необычной редкости (при полном заряде) ты можешь дать 180 и 200 а о редкостях выше я вообще молчу. Токо 3 патрона маловато как то. При этом лучше играть с ним, а не с тактиком который занерфели пздц как
мне он заменяет помру на 80%
эх, не тянет у меня эта игра
а я просто не обращаю на это внимание -_-
Мне нравится чуть больше чем тактик