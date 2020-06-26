Новый дробовик в 13 сезоне а фортнайт

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Rain

Gem764

novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
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Новый дробовик в 13 сезоне а фортнайт

DAksOV avatar

DAksOV

June 26, 2020 at 12:47 AM

Как все знают в игре фортнайт добавили новый заряжаемый дробовик. И поэтому многие киберспортсмены и игроки разделились на два лагеря 1)Играют с ним 2) Нет, и говорят что этот дробовик очень плох Я считаю что этот дробовик все таки достоин своего внимания потому что его урон поражает. Поэтому советую всем учится с него играть;)
VANATIM avatar

VANATIM

June 26, 2020 at 05:00 PM

дробаш супер классный

pikarik229 avatar

pikarik229

June 26, 2020 at 05:01 PM

я играю в фортнайт с 5сезона 1главивы в фортнайт
Ishxan26 avatar

Ishxan26

June 26, 2020 at 06:23 PM

Дробовик средненький не очень но хороший
Shadow228c avatar

Shadow228c

June 26, 2020 at 06:43 PM

не ну урон топовый с зажимом но там надо приучится играть это не помпа
Shadow228c avatar

Shadow228c

June 26, 2020 at 06:43 PM

я хочю старую пампу

Amirborz95 avatar

Amirborz95

June 26, 2020 at 07:39 PM

Фортнайт хорош
delekor avatar

delekor

June 26, 2020 at 08:21 PM

Ну норм
SanyaBro0044 avatar

SanyaBro0044

June 26, 2020 at 10:08 PM

пу26нрыукрвотв
Ed12344 avatar

Ed12344

June 26, 2020 at 10:14 PM

Я ненавижу мародёров!!!
polina270509 avatar

polina270509

June 26, 2020 at 10:15 PM

НЕ ЛЮБЛЮ ФОРТНАЙТ!(
Ivan456433 avatar

Ivan456433

June 26, 2020 at 10:50 PM

Дробовик не очень
deadhar152 avatar

deadhar152

June 27, 2020 at 11:03 AM

Дробаш имба.
Enot323 avatar

Enot323

June 27, 2020 at 11:09 AM

фортнайт
lolokeksasha avatar

lolokeksasha

June 27, 2020 at 05:40 PM

дробаш имба тактик стал гавнои
SDimDimich avatar

SDimDimich

June 27, 2020 at 07:04 PM

тактик лучше
NeKiTLoL111 avatar

NeKiTLoL111

June 28, 2020 at 03:35 AM

Норм, но та тактикал тоже не плох 50 на 50
X0L0D avatar

X0L0D

June 28, 2020 at 12:11 PM

круто но 3 патрона мало
youn0 avatar

youn0

June 29, 2020 at 08:25 PM

Привет , помоему дробовик очень хороший. Имея дробовик обычной или необычной редкости (при полном заряде) ты можешь дать 180 и 200 а о редкостях выше я вообще молчу. Токо 3 патрона маловато как то. При этом лучше играть с ним, а не с тактиком который занерфели пздц как
Android957 avatar

Android957

June 29, 2020 at 08:35 PM

мне он заменяет помру на 80%
repz5519 avatar

repz5519

June 29, 2020 at 09:45 PM

духовка топ!!!
student14 avatar

student14

June 29, 2020 at 10:11 PM

эх, не тянет у меня эта игра
RusTNN321 avatar

RusTNN321

June 30, 2020 at 11:55 AM

а я просто не обращаю на это внимание -_-
LPalex avatar

LPalex

June 30, 2020 at 12:11 PM

мне понравиласи
iMike009 avatar

iMike009

June 30, 2020 at 02:58 PM

Мне нравится чуть больше чем тактик

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Новый дробовик в 13 сезоне а фортнайт on Fortnite Forum on Gamehag