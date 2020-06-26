Новый дробовик в 13 сезоне а фортнайт

DAksOV Как все знают в игре фортнайт добавили новый заряжаемый дробовик. И поэтому многие киберспортсмены и игроки разделились на два лагеря 1)Играют с ним 2) Нет, и говорят что этот дробовик очень плох Я считаю что этот дробовик все таки достоин своего внимания потому что его урон поражает. Поэтому советую всем учится с него играть;)

VANATIM дробаш супер классный





pikarik229 я играю в фортнайт с 5сезона 1главивы в фортнайт

Ishxan26 Дробовик средненький не очень но хороший

Shadow228c не ну урон топовый с зажимом но там надо приучится играть это не помпа

Shadow228c я хочю старую пампу





Amirborz95 Фортнайт хорош

delekor Ну норм

SanyaBro0044 пу26нрыукрвотв

Ed12344 Я ненавижу мародёров!!!

polina270509 НЕ ЛЮБЛЮ ФОРТНАЙТ!(

Ivan456433 Дробовик не очень

deadhar152 Дробаш имба.

Enot323 фортнайт

lolokeksasha дробаш имба тактик стал гавнои

SDimDimich тактик лучше

NeKiTLoL111 Норм, но та тактикал тоже не плох 50 на 50

X0L0D круто но 3 патрона мало



youn0 Привет , помоему дробовик очень хороший. Имея дробовик обычной или необычной редкости (при полном заряде) ты можешь дать 180 и 200 а о редкостях выше я вообще молчу. Токо 3 патрона маловато как то. При этом лучше играть с ним, а не с тактиком который занерфели пздц как

Android957 мне он заменяет помру на 80%

repz5519 духовка топ!!!

student14 эх, не тянет у меня эта игра

RusTNN321 а я просто не обращаю на это внимание -_-

LPalex мне понравиласи