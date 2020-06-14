Трейд в адопт ми

MunnYan Меняю : - Неон Флай Райд Робина + могу дать ещё робинов(обычных) чтоб вы сделали мега неон - Райд Зайца Ищу каких-нибуть редких/легендарных петов и желательно с райдом или флаем Мой ник : Fanco_RUSs добавляйтесь в друзья и пишите что вы по поводу трейда :)

Rok_ioi хммм даже не знаю у меня есть Райд грифон , на что ты его обменяешь? :>

NickolayNick хммм даже не знаю

kirill42exe как ты играешь в адопт ми?.. это же не интересно

xochykyshats меняю нфр каkaxy

lhovrich Раньше я Roblox играл потом мне это игра стало скучной и я потом бросил этот детский сад

ItzK0K0 меняю 1флай зелье четыре райд зельев один райд призрачный дракон и один быч призрачный дракон





Aamamamamma трейд 2 обычных скеле рексов, и одного райд другого флай, ещё флай зелье по поводу трейда пишите в роблокс Caxarok00d

Anon1696967792 привет

трейд неон призрак (новый)

:hamster:

