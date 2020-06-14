Трейд в адопт ми

Меняю :
- Неон Флай Райд Робина + могу дать ещё робинов(обычных) чтоб вы сделали мега неон
- Райд Зайца
Ищу каких-нибуть редких/легендарных петов и желательно с райдом или флаем
Мой ник : Fanco_RUSs добавляйтесь в друзья и пишите что вы по поводу трейда :)
хммм даже не знаю у меня есть Райд грифон , на что ты его обменяешь? :>
как ты играешь в адопт ми?.. это же не интересно
Раньше я Roblox играл потом мне это игра стало скучной и я потом бросил этот детский сад
меняю 1флай зелье четыре райд зельев один райд призрачный дракон и один быч призрачный дракон
трейд 2 обычных скеле рексов, и одного райд другого флай, ещё флай зелье по поводу трейда пишите в роблокс Caxarok00d
привет
трейд неон призрак (новый)
:hamster:
Трейд флай райд розовую кошку на флай арктического оленя
Ник : Kamillya_kotya
Пишите, что вы насчет трейда