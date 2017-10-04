Что лучше world of tanks или war thunder, просто не могу выбрать

zheniaXCOM Я играл в обе игры

pots12 World of Tanks (проще говоря WoT) менее динамичный и менее реалистичный, чем War Thunder, и физикой, и еффектами, да и впринципе графикой))

Kesarlesa Лучше Танки и они проще чом Вартандер

RaserOK Нужно брать то, что больше подходит для тебя. Я привык играть в WoT и мне просто не удобно играть в вар тандер, да и сама физика игры не привычна.

LanaUA Играю в обе, каждая интересно по своему!)))

kirillon Я тоже играл в обе игры.





kirillon Но помоему они обе хороши.





Ysik танки намного лучше

Winodel ололо

Ysik танки





AcidJumper Люблю детали, графику, физику, повреждения, механику....тогда лутше Тундра)

LEXby Wot

TurpXx есть еще армата

aliev_fari Wot более динамичнаяи, а графон и детали у thunder

4ipQa World of Tanks вышел на несколько лет раньше своего конкурента, что означало только одно - игра была сыровата для своего времени. Но разработчики Постоянно вводят новшества. Сейчас уже практически 300 машин переведены в HD качество. В игре присутствует множесто разнообразных режимов. Но это всего лишь оболочка. Если вдаваться в подробности, то реализма, по сравнения с War Thunder - 0. WoT - Аркада, а её конкурент, грубо говоря, - симулятор. Поэтому это 2 совершенно разных игры. Сложна, да :D

KoooT Каждый сам должен определить что лучше а не смотреть другое мнение