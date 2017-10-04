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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
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novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
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Что лучше world of tanks или war thunder, просто не могу выбрать

zheniaXCOM avatar

zheniaXCOM

October 4, 2017 at 04:36 PM

Я играл в обе игры
pots12 avatar

pots12

October 6, 2017 at 07:15 PM

World of Tanks (проще говоря WoT) менее динамичный и менее реалистичный, чем War Thunder, и физикой, и еффектами, да и впринципе графикой))
Kesarlesa avatar

Kesarlesa

October 8, 2017 at 02:52 PM

Лучше Танки и они проще чом Вартандер
RaserOK avatar

RaserOK

October 9, 2017 at 03:06 PM

Нужно брать то, что больше подходит для тебя. Я привык играть в WoT и мне просто не удобно играть в вар тандер, да и сама физика игры не привычна.
LanaUA avatar

LanaUA

October 10, 2017 at 09:26 AM

Играю в обе, каждая интересно по своему!)))
kirillon avatar

kirillon

October 12, 2017 at 05:27 PM

Я тоже играл в обе игры.

kirillon avatar

kirillon

October 12, 2017 at 05:28 PM

Но помоему они обе хороши.

Ysik avatar

Ysik

October 13, 2017 at 09:10 PM

танки намного лучше
Winodel avatar

Winodel

October 14, 2017 at 04:23 PM

ололо
Ysik avatar

Ysik

October 17, 2017 at 08:52 PM

танки

AcidJumper avatar

AcidJumper

October 18, 2017 at 02:14 PM

Люблю детали, графику, физику, повреждения, механику....тогда лутше Тундра)
LEXby avatar

LEXby

October 22, 2017 at 10:18 PM

Wot
TurpXx avatar

TurpXx

October 27, 2017 at 11:52 AM

есть еще армата
aliev_fari avatar

aliev_fari

November 19, 2017 at 04:16 AM

Wot более динамичнаяи, а графон и детали у thunder
4ipQa avatar

4ipQa

November 21, 2017 at 01:21 AM

World of Tanks вышел на несколько лет раньше своего конкурента, что означало только одно - игра была сыровата для своего времени. Но разработчики Постоянно вводят новшества. Сейчас уже практически 300 машин переведены в HD качество. В игре присутствует множесто разнообразных режимов. Но это всего лишь оболочка. Если вдаваться в подробности, то реализма, по сравнения с War Thunder - 0. WoT - Аркада, а её конкурент, грубо говоря, - симулятор. Поэтому это 2 совершенно разных игры. Сложна, да :D
KoooT avatar

KoooT

February 20, 2019 at 12:58 AM

Каждый сам должен определить что лучше а не смотреть другое мнение
incready avatar

incready

February 20, 2019 at 02:57 AM

world of tanks это RPG,1 бой 1 жизнь,тут фугасы и донат решает
war tunder реализм,бесят ваншоты в бою,3 жизни на 1 бой, можно вызвать самолет если набить килы,можно вызвать артилерию,сдеалть дым

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Что лучше world of tanks или war thunder, просто не могу выбрать on World of Tanks Forum on Gamehag