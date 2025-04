Cześć, dla osób, które zastanawiają się czy grać w Naruto Online, zapraszam na mój kanał. Możecie zobaczyć na nim nagrania z Bitw, Pojedynków Matsuri czy Areny. http://www.youtube.com/c/Krzychu Jeśli macie jakieś pytania dotyczące gry, to chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam Krzychu!

SazanTimes

na youtubie to ja oglądam tylko filmiki z wiedźmina , gwinta , black desert online , lola i pokemon go i jakaś podrzędna gra o naruto raczej nie zostanie dodana do lubianych i oglądanych przeze mnie gier