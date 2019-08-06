Кто заказывал приз скин в кс-ке , за сколько он к вам пришёл?
Кс мне не нравится, фу, однотипная
По разному бывает, но меньше одного месяца.
Мне все призы шли от 30 до 180 минут. Некоторым больше месяца. Многое зависит от активности вашего аккаунта. Если он новый и малоактивный, то его проверяют дольше
Срок доставки указан на странице заказа. Они могут быть разными. Какие то скины доставляются в течении суток, а какие то в течении месяца
какой лучше скин от сюда вывести имея только 1к кд?
или лучше подкопить на что-то?
мне понравился ak-47 | safari mesh
Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.
Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.
Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.
Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.
UPD: 18 августа fulltilt-у пришел скин. Единственное, что я не понимаю, нужно ли заходить через стим на этот сайт, или достаточно просто URL-ссылку привязать?
Да, похоже, только ссылки на обмен достаточно