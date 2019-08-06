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Back to Counter-Strike: Global Offensive

Сколько примерно времени идёт скин с этого сайта?

brozzz_csgoempirecom avatar

brozzz_csgoempirecom

August 6, 2019 at 08:07 PM

Кто заказывал приз скин в кс-ке , за сколько он к вам пришёл?

blilfan177 avatar

blilfan177

August 8, 2019 at 02:20 AM

год шел

Dimidam avatar

Dimidam

August 8, 2019 at 03:39 AM

Кс мне не нравится, фу, однотипная

NIK1978 avatar

NIK1978

August 8, 2019 at 08:41 PM

По разному бывает, но меньше одного месяца.

miniprodavec avatar

miniprodavec

August 9, 2019 at 12:28 AM

Мне все призы шли от 30 до 180 минут. Некоторым больше месяца. Многое зависит от активности вашего аккаунта. Если он новый и малоактивный, то его проверяют дольше

3Jlou_CTyDeHT avatar

3Jlou_CTyDeHT

August 9, 2019 at 01:48 AM

Срок доставки указан на странице заказа. Они могут быть разными. Какие то скины доставляются в течении суток, а какие то в течении месяца

Kozhevnik63 avatar

Kozhevnik63

August 10, 2019 at 11:11 PM

какой лучше скин от сюда вывести имея только 1к кд?

Kozhevnik63 avatar

Kozhevnik63

August 10, 2019 at 11:12 PM

или лучше подкопить на что-то?

NikitASS avatar

NikitASS

February 18, 2022 at 01:26 PM

мне понравился ak-47 | safari mesh

fulltilt avatar

fulltilt

August 16, 2022 at 02:34 PM

Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.

fulltilt avatar

fulltilt

August 16, 2022 at 02:34 PM

Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.

fulltilt avatar

fulltilt

August 16, 2022 at 02:34 PM

Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.

fulltilt avatar

fulltilt

August 16, 2022 at 02:34 PM

Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.

Fafat18 avatar

Fafat18

September 3, 2022 at 05:42 PM

UPD: 18 августа fulltilt-у пришел скин. Единственное, что я не понимаю, нужно ли заходить через стим на этот сайт, или достаточно просто URL-ссылку привязать?

Fafat18 avatar

Fafat18

September 3, 2022 at 05:48 PM

Да, похоже, только ссылки на обмен достаточно

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