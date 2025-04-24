Дождь

Gem0

SystemGamehag: One user received Gem20 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem18 from the Rain.
unranked rank iconpkrnc: Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconFakk Nika: PAY ME OUT YOU FUCKING BNASTARDS
unranked rank iconFakk Nika: 22.4.2025, 17:20:20RustClashpending$
unranked rank iconLeszek9028: hi
unranked rank iconASIFA MANZOOR: hi
unranked rank iconjohn ben: hi
unranked rank icon郭嘉: hi
unranked rank iconjaimy kasoco: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem116 from the Rain.
unranked rank iconArmoredPigeon: er
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconblonwon: ciao a tutti
novice rank iconhanfred: surveys usually pay instantly, I only had it once that it took a day
SystemGamehag: One user received Gem48 from the Rain.
unranked rank iconvsftht2i: Does anyone know how long it takes to pay the survey reward
unranked rank iconvsftht2i: hallo
unranked rank iconSteele Nickle: no
SystemGamehag: 2 users received Gem12 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconshadow: no
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ???
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: does typing increase level
unranked rank iconNork zo: idk
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can i do tasks on mobile emulator?
unranked rank iconskrt: Petcapy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem3 from the Rain.
unranked rank iconPaulTran: it's so hot
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