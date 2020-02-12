Как легко и быстро получить камни душ

В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я РАСКАЖУ КАК ЛЕГКО ЗАРАБОТАТЬ КАМНИ ДУШ(КД)
ВО ПЕРВЫХ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ С НАИБОЛЬШЕЙ НАГРАДОЙ И ТОГДА ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО КД
ВТОРОЙ СПОСОБ СЛОЖНЕЙ НО ТЕРПЕЛИВЫМ СОЙДЁТ :МИНИ ИГРЫ НАПРИМЕР "ФРУКТОВАЯ ЗМЕЙКА"
ТРЕТИЙ: ПРИГЛАШАТЬ ДРУЗЕЙ И НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАТЬ
ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ НА ФОРУМЕ И ПОЛУЧИТЬ АШ 1000 КД!!!
ЗА ЭТИ КД МОЖНО КУПИТЬ СУНДУКИ ,КЕЙСЫ ИЛИ ПРЕОБРЕСТИ ДРУГИЕ ПОДАРКИ
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И ТАК ЖЕ ЦИТАТА ИЗ ДРУГОЙ СТАТЬИ
Если вы вошли, зарегистрировались, подтвердили приём сообщений и закончили обучалку - у вас уже есть около 200 Камней Душ. Много это или мало, думаю, не важно. Мы не приложили пока никаких дополнительных усилий.
Теперь, после регистрации, взгляните на панель пользователя в правом верхнем углу экрана. Там есть счётчик ваших Камней Душ (на изображении обозначен красным), нажмите на него. Откроется панель с вариантами, как можно заработать КД. Сейчас мы займёмся двумя, отмеченными синим (Задания к играм) и зелёным (Предложения). Первые могут принести ~12,5к Камней, а количество заданий постоянно увеличивается. Еще 2 недели назад так можно было получить около 9к, а за 2700КД без проблем приобретёте ключ к Battlefield 3 в нашем магазине.
Предложения - это задания наших партнёров, за выполнение которых они предлагают свои призы. Если вы войдёте в данную панель, то увидите длинную череду квестов. В левом верхнем углу панели, также обозначенном зелёным цветом, есть ещё несколько таких списков («Стены»). Работы непочатый край. Конечно же, они также постоянно пополняются, а наши с вами возможности растут.
На панели, которую мы открыли в самом начале, нажав на счётчик Камней Душ, есть ещё способы получения камушков, но я рекомендую изучить их самостоятельно.
Перейду к тому, что было введено Gamehagом совсем недавно - Кейсы и Руны.
Кейсы, они же сундуки или ящики в других языковых версиях портала, - это возможность выиграть призы, на которые у вас недостаточно КД, либо если вы любите немного азарта.
Поставьте пожалуйста лайк ребята
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КАМНИ ДУШ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ GAMEHAG
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В разделе «Получай камни душ» — «Предложения» вы найдете множество заданий, которые можно выполнять через Android и iOS устройства. Для этого вам потребуется скачать специальное мобильное приложение Gamehag на свой смартфон, авторизоваться в нем и приступить к доступным поручениям. Совет, как быстро заработать камни душ в Gamehag: ежедневно просматривайте рекламу в мобильном приложении. Всего доступно порядка 100 реклам длительностью 10-30 секунд. За каждую из них вы будете получать по 1 камню.
Просто жди ивентных сундуков и подтверди свой аккаунт. Из некоторых сундуков могут выпасть камни душ.
Благодарю за хороший гайд
Вау!Спасибо!Лави лайкосик от меня :)
Здравствуйте,всё что тут сказано ясно любому человеку,который находится тут больше 3 дней.
А люди ищут быстрый сбособ зароботка тогда как у вас лишь пишется как можно заработать камни душ,а не как их заработать быстро понимаете? Название не соответствует описанию.
Гораздо проще для ленивых фармить КД на той же рекламе там ни играть ни ума не надо.
если быстро то смотри рекламу, это +1 кд
пожалуйста кому не сложно отправьте немного камней душ ,ооочень срочно
Спасибо помог! Но как получять КД за предложения?
спасибо
:grinning::grinning:
Можно делать много акков их приглашать и всё :>
не чего нового не узнал от прочитаного
к сожалению:neutral_face:
как в это играть можно! пустая трата времени
лал, мне нужно 3% уровня,_,
не че не понял извини :sweat_smile: