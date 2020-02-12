Как легко и быстро получить камни душ

GemЗарабатывать

tacxyy
tacxyy
Gem28
yumajumiker
yumajumiker
Gem1,015
Melissa Cadet
Melissa Cadet
Gem28
negofeb177
negofeb177
Gem28
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem24
leosuares1792
leosuares1792
Gem1,015
Izan Cascales Rico
Izan Cascales Rico
Gem16
Clash.gg
Clash.gg
Gem1,340
fdds dsd
fdds dsd
Gem28
yumajumiker
yumajumiker
Gem3
Elias Bn
Elias Bn
Gem265
Alice Perez
Alice Perez
Gem387
etka
etka
Gem3
ramizpanhwar786
ramizpanhwar786
Gem17
Comprimised You Are
Comprimised You Are
Gem6
claribel Mamani
claribel Mamani
Gem12
luligonza140
luligonza140
Gem59
cronourameshi4
cronourameshi4
Gem10
luligonza140
luligonza140
Gem25
luligonza140
luligonza140
Gem10
Дождь

Gem341

novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
Войдите, чтобы начать общение в чате

42

0/160

Назад к форуму Roblox

Как легко и быстро получить камни душ

dima7675 avatar

dima7675

February 12, 2020 at 12:44 AM

В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я РАСКАЖУ КАК ЛЕГКО ЗАРАБОТАТЬ КАМНИ ДУШ(КД) ВО ПЕРВЫХ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ С НАИБОЛЬШЕЙ НАГРАДОЙ И ТОГДА ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО КД ВТОРОЙ СПОСОБ СЛОЖНЕЙ НО ТЕРПЕЛИВЫМ СОЙДЁТ :МИНИ ИГРЫ НАПРИМЕР "ФРУКТОВАЯ ЗМЕЙКА" ТРЕТИЙ: ПРИГЛАШАТЬ ДРУЗЕЙ И НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ НА ФОРУМЕ И ПОЛУЧИТЬ АШ 1000 КД!!! ЗА ЭТИ КД МОЖНО КУПИТЬ СУНДУКИ ,КЕЙСЫ ИЛИ ПРЕОБРЕСТИ ДРУГИЕ ПОДАРКИ GAMEHAG УДИВИТЕЛЬНЫЙ САЙТ С МНОЖЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ТАК ЖЕ ЦИТАТА ИЗ ДРУГОЙ СТАТЬИ Если вы вошли, зарегистрировались, подтвердили приём сообщений и закончили обучалку - у вас уже есть около 200 Камней Душ. Много это или мало, думаю, не важно. Мы не приложили пока никаких дополнительных усилий. Теперь, после регистрации, взгляните на панель пользователя в правом верхнем углу экрана. Там есть счётчик ваших Камней Душ (на изображении обозначен красным), нажмите на него. Откроется панель с вариантами, как можно заработать КД. Сейчас мы займёмся двумя, отмеченными синим (Задания к играм) и зелёным (Предложения). Первые могут принести ~12,5к Камней, а количество заданий постоянно увеличивается. Еще 2 недели назад так можно было получить около 9к, а за 2700КД без проблем приобретёте ключ к Battlefield 3 в нашем магазине. Предложения - это задания наших партнёров, за выполнение которых они предлагают свои призы. Если вы войдёте в данную панель, то увидите длинную череду квестов. В левом верхнем углу панели, также обозначенном зелёным цветом, есть ещё несколько таких списков («Стены»). Работы непочатый край. Конечно же, они также постоянно пополняются, а наши с вами возможности растут. На панели, которую мы открыли в самом начале, нажав на счётчик Камней Душ, есть ещё способы получения камушков, но я рекомендую изучить их самостоятельно. Перейду к тому, что было введено Gamehagом совсем недавно - Кейсы и Руны. Кейсы, они же сундуки или ящики в других языковых версиях портала, - это возможность выиграть призы, на которые у вас недостаточно КД, либо если вы любите немного азарта.
dima7675 avatar

dima7675

February 12, 2020 at 12:45 AM

Поставьте пожалуйста лайк ребята
DOSHblK avatar

DOSHblK

February 12, 2020 at 02:17 AM

Gamehag – играй в игры и получай призы
ТВОЙ ПРОФИЛЬ
ЧАТ
УВЕДОМЛЕНИЯ
ИСТОРИЯ КД
ПОЛУЧАЙ КАМНИ ДУШ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИГРЫ
МИНИ ИГРЫ
ДОКУПИ
БОЛЬШЕ
ПОЛУЧАЙ ПРИЗЫ
ПРИЗЫ
КОНКУРСЫ
СУНДУКИ И КЕЙСЫ
GIVEAWAY
СООБЩЕСТВО
СТАТЬИ
ФОРУМ
РЕЙТИНГ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
О НАС
САМОУЧИТЕЛЬ
FAQ
Увеличь количество добытых КД. Активируй аккаунт и получи дополнительные 20!
logo Roblox
Roblox
(4.47/5) 7538 оцени
ИГРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ИГРЫ 3D RPG MMO

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЗЫ
СТАТЬИ
ФОРУМ
КАМНИ ДУШ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ GAMEHAG
dima7675dima7675dima7675 badge
В разделе «Получай камни душ» — «Предложения» вы найдете множество заданий, которые можно выполнять через Android и iOS устройства. Для этого вам потребуется скачать специальное мобильное приложение Gamehag на свой смартфон, авторизоваться в нем и приступить к доступным поручениям. Совет, как быстро заработать камни душ в Gamehag: ежедневно просматривайте рекламу в мобильном приложении. Всего доступно порядка 100 реклам длительностью 10-30 секунд. За каждую из них вы будете получать по 1 камню.
Dmitry1945 avatar

Dmitry1945

June 16, 2020 at 01:00 PM

спасибо
denistretiak avatar

denistretiak

June 16, 2020 at 01:06 PM

очень легко
RusTNN321 avatar

RusTNN321

June 16, 2020 at 01:09 PM

чётко
RusTNN321 avatar

RusTNN321

June 16, 2020 at 01:09 PM

очень
Yagodka228 avatar

Yagodka228

June 16, 2020 at 01:21 PM

Спасибо)

Foxyzaurus avatar

Foxyzaurus

June 16, 2020 at 03:07 PM

Просто жди ивентных сундуков и подтверди свой аккаунт. Из некоторых сундуков могут выпасть камни душ.
Aruzhan123456 avatar

Aruzhan123456

June 18, 2020 at 08:26 PM

круто
Dodo1563 avatar

Dodo1563

June 18, 2020 at 08:36 PM

спасибо большое
AsHelper avatar

AsHelper

June 19, 2020 at 02:15 AM

спасибо
akkermanlevy avatar

akkermanlevy

June 19, 2020 at 04:51 AM

Благодарю за хороший гайд
xochykyshats avatar

xochykyshats

June 19, 2020 at 07:14 AM

Вау!Спасибо!Лави лайкосик от меня :)
LEXA_112006 avatar

LEXA_112006

June 19, 2020 at 08:21 AM

Здравствуйте,всё что тут сказано ясно любому человеку,который находится тут больше 3 дней.
А люди ищут быстрый сбособ зароботка тогда как у вас лишь пишется как можно заработать камни душ,а не как их заработать быстро понимаете? Название не соответствует описанию.
Гораздо проще для ленивых фармить КД на той же рекламе там ни играть ни ума не надо.
Fedor9087 avatar

Fedor9087

June 22, 2020 at 09:42 PM

хорошый пост
valeron489 avatar

valeron489

June 22, 2020 at 09:58 PM

спасибо
Pizza_geme1 avatar

Pizza_geme1

June 22, 2020 at 10:08 PM

если быстро то смотри рекламу, это +1 кд
Pizza_geme1 avatar

Pizza_geme1

June 22, 2020 at 10:13 PM

смотри рекламу
_48693 avatar

_48693

June 23, 2020 at 12:09 AM

ламор
Vera_xx1213 avatar

Vera_xx1213

June 23, 2020 at 12:11 AM

пожалуйста кому не сложно отправьте немного камней душ ,ооочень срочно
TOPSTAS avatar

TOPSTAS

March 2, 2021 at 11:47 PM

Спасибо помог! Но как получять КД за предложения?
noizy_max1 avatar

noizy_max1

March 2, 2021 at 11:54 PM

спасибо
:grinning::grinning:
Tomboy_GirlUwU avatar

Tomboy_GirlUwU

March 3, 2021 at 01:12 AM

Можно делать много акков их приглашать и всё :>
RaF1Ch avatar

RaF1Ch

March 15, 2021 at 02:51 AM

не чего нового не узнал от прочитаного
NeastEye avatar

NeastEye

March 15, 2021 at 04:53 AM

ну ничего интересного
NeastEye avatar

NeastEye

March 15, 2021 at 04:53 AM

к сожалению:neutral_face:
_alexander_1 avatar

_alexander_1

March 15, 2021 at 08:58 AM

как в это играть можно! пустая трата времени
Hunterlolpro avatar

Hunterlolpro

March 15, 2021 at 11:49 AM

спасибо

lala_gribfreeru avatar

lala_gribfreeru

March 15, 2021 at 02:39 PM

ксожелению нету
LackyCat avatar

LackyCat

April 2, 2021 at 08:23 PM

помог☺
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:33 PM

Спасибо
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:33 PM

И в правду помог
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:33 PM

лалалалалал
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:33 PM

лаалалаллплп
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:34 PM

лалалаладдадад
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:34 PM

Блин надо
lukewins avatar

lukewins

April 2, 2021 at 09:54 PM

лал, мне нужно 3% уровня,_,
w0ndereggprioirity avatar

w0ndereggprioirity

April 4, 2021 at 05:08 PM

ну спасибо


super_cat_11 avatar

super_cat_11

April 4, 2021 at 05:31 PM

не че не понял извини :sweat_smile:
123

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Как легко и быстро получить камни душ на форуме Roblox на Gamehag