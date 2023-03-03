Sekiro: Shadows Die Twice (и даже больше)

Некоторые игры с первых минут захватывают воображение и не отпускают до самого финала. Sekiro: Shadows Die Twice – одна из таких игр. Она переносит игрока в древний Японский мир, где чести и долга значимость выше всего, а смерть – неизбежная часть жизни. Вы играете за одного из последних выживших ниндзя, которого преследуют зловещие враги и тяжелые испытания. Хитрые противники, умопомрачительные боссы и уникальная боевая система делают эту игру настоящей жемчужиной в мире экшн-игр.

Sekiro: Shadows Die Twice - это приключенческая игра в жанре hack-and-slash, разработанная FromSoftware, создателями Demon Souls, Dark Souls и Bloodborne. Действие игры разворачивается в вымышленной версии феодальной Японии. В ней игроки оказываются на месте Волка, верного шиноби, которому поручено спасти своего молодого господина из лап злого самурайского клана.





Геймплей, что можно сказать, сложный и неумолимый, требующий точного выбора времени, быстрых рефлексов и стратегического мышления, чтобы преодолеть многочисленные препятствия на пути. Боевые действия в Sekiro сосредоточены вокруг использования катаны и протеза руки, на которую можно надеть различные приспособления и оружие. Игроки должны научиться парировать, уклоняться и контратаковать, чтобы победить своих врагов, включая гигантских чудовищ и могущественных боссов.







Мир игры захватывающий и прекрасно проработанный, с потрясающими пейзажами и замысловатой архитектурой древней Японии. Сюжет довольно интересный, с множеством поворотов и неожиданностей, что позволяет игрокам оставаться в центре внимания на протяжении примерно 30 часов игры.







Одной из особенностей Sekiro является уникальная механика воскрешения, которая позволяет игрокам возвращаться к жизни после смерти в бою. Этот механизм придает игре дополнительный уровень сложности и стратегии, поскольку игроки должны грамотно распоряжаться своими ограниченными ресурсами воскрешения.





Также Sekiro: Shadows Die Twice была широко признана одной из лучших игр 2019 года и получила несколько наград "Игра года" от различных изданий и игровых сайтов. Однако, заслуживает ли она звания "GOTY", в конечном счете, субъективно и зависит от индивидуальных мнений и предпочтений. Некоторые игроки могут счесть сложность игры слишком утомительной, в то время как другие могут оценить уровень мастерства, необходимый для освоения ее боевых механик. Тем не менее, многие считают ее замечательной игрой и достойным дополнением к каталогу FromSoftware.







И отдельно стоить упомянуть последнее припятствие на пути к финалу, известное под именем Иссин, Святой Меча. Он считается одним из самых сложных и запоминающихся финальных боссов в новейшей истории игр. Иссин - искусный фехтовальщик, который использует множество мощных атак, в том числе молниеносные, чтобы попытаться победить игрока. Дабы победить его, игроки должны овладеть навыками персонажа и понимать тайминги ударов, а также научиться распознавать и отвечать на его различные неблокируемые атаки. Сражение с Иссином - это напряженный, стремительный и невероятно приятный финал сложного путешествия в игре.







В целом, Sekiro: Shadows Die Twice - это отличная игра для фанатов жанра экшн-приключений, сочетающая в себе захватывающий геймплей, потрясающие визуальные эффекты и увлекательный сюжет, которые также любят вызов и хардкорные игровые механики. Игра представляет собой отличное продолжение серии игр от FromSoftware и показывает, что разработчики всегда готовы предложить что-то новое и увлекательное для своих поклонников.



