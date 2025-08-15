좋아하는 게임을 하며 보상을 받으세요

완료하는 오퍼와 설문의 유형에 따라 다릅니다. 더 일관적인 설문을 먼저 시도하는 것을 권장하지만, 게임 플레이를 선호할 수도 있습니다. 다양한 오퍼와 설문을 시도하면 10분에서 1시간 사이에 500 젬을 적립할 수 있습니다.