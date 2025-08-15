좋아하는 게임을 하며 보상을 받으세요

Gem적립

Gem165

apprentice rank icon1999年: 11
mage rank iconhanfred: PC 게임이 있습니다, 오퍼월을 확인하세요
SystemGamehag: @elmender the animator이(가) Gem26을(를) Rain에게 팁으로 주었습니다
novice rank icon13e13dwdf: PC에서 Soul Gems를 얻을 수 있는 다른 게임이 더 있나요?
novice rank icon975174329: 13
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: 무슨 말이에요?
SystemGamehag: 매일 보석을 받을 수 있는 Discord에 참여하세요!
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: 아니면 저절로 출금되나요
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: 보석을 어떻게 인출하나요?
novice rank iconZihad Pro: .....??
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 다른 나라로 이사하다
novice rank iconZihad Pro: 그럼 이제 무엇을 해야 하나요?
novice rank iconZihad Pro: 저는 벵갈리입니다. 그래서 보석을 모으려고 할 때마다 이 혜택은 귀하의 국가에서 이용할 수 없다는 메시지만 나옵니다.
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: 안녕하세요
novice rank iconelmender the animator: Flashbang emote (inline chat version)
novice rank iconsebasanticami: 안녕하세요
novice rank iconZihad Pro: 안녕
novice rank icon伊雷娜: 안녕
novice rank iconLoyer: 666
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: 나는 아직 정규직이 아니야, 너 대단해👍
novice rank iconcronourameshi4: 안녕하세요
novice rank icon带派不老铁: @2904363174, 나는 이미 minecraft에서 정식이 되었고, 마인크래프트 주민 구조 망토를 노가다하러 왔다
novice rank iconpg541425: 1.07달러 설문 완료 Cat Yes emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: 9•3
novice rank iconLoyer: chi?
novice rank icon带派不老铁: 다이파이
novice rank iconMaria Filimon: 안녕하세요
novice rank iconLoyer: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconsonic: 안녕
novice rank icon2904363174: 정말 Daipai.
adept rank iconDevMaster: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconakhum: 누가 가장 쉽게 클리어할 수 있는 게임이 무엇인지 알려줄 수 있나요?
novice rank icon2904363174: @带派不老铁 너도 MC 공짜로 받으러 왔니
SystemGamehag: 11명의 사용자가 Rain으로부터 Gem109을 받았습니다.
novice rank iconAgent52: 안녕
novice rank icon带派不老铁: 1f62d emote (inline chat version)
novice rank icon带派不老铁: 형제야, 안아주고, 네 마음속 이야기를 말해봐, 이 몇 년간의 억울함과 변화들을 다 털어놔. 형제야, 안아주고, 눈물이 나면 흘려버려, 이 몇 년간 경험한 쓰라림과 아픔을 다 흘려보내.
novice rank iconlakshman251105: 안녕
novice rank icon~Rev_2005: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconpg541425: 건배
novice rank icongabriel Tapp: nggjg
novice rank icon带派不老铁: Modcheck emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Modcheck emote (inline chat version)
SystemGamehag: @komedi-3561 tipped Gem20 to the Rain
novice rank icon320316197: lll
novice rank icon带派不老铁: Gamba emote (inline chat version)
apprentice rank iconwagner_perac: Gamba emote (inline chat version)
SystemGamehag: 매일 Gem을 받을 수 있는 Discord에 참여하세요!
novice rank icon带派不老铁: Vibin emote (inline chat version)
채팅을 시작하려면 로그인하세요

58

0/160

Gamehag을 이용하는 ...명의 플레이어와 함께하세요

좋아하는 게임을 하며 보상을 받으세요

500개 이상의 인기 데스크톱 및 모바일 게임을 탐색하고 보상을 즉시 출금하세요

$2.50 가입 보너스 받기
또는

가입함으로써 서비스 약관개인정보 처리방침에 동의하게 됩니다

Wargaming
Tencent
Plarium
Lilith
Scopely

게임 플레이

데스크톱, iOS, 안드로이드에서 이용 가능한 500개 이상의 게임 중에서 선택하세요

Earn Rewards

보상 받기

좋아하는 게임을 하며 보상을 받으세요. 많이 플레이할수록 더 많은 보상을 받습니다

출금

젬을 현금, PayPal, 기프트 카드, 암호화폐 등으로 즉시 전환하세요

Cashout

What our users have to say

$5 In PayPal

star

I've been using this site for a few months now and I've earned over $100 in rewards. The payouts are fast and the games are fun to play.

Flavio Espinoza Fernandini

Awesome Platform

star

Awesome platform, cool and easy dynamic of the reward system, and the rewards are amazing and reachable

Wellison Costa

It works

star

It works! Have been collecting gems for a year and got 50€ giftcard to nintendo eshop

Jen

Free rewards

star

A very good site, I started using it a long time ago and got rocket league for free when it was still a €20 game

Groznam

It works

star

It works! Have been collecting gems for a year and got 50€ giftcard to nintendo eshop

Jen

Free rewards

star

A very good site, I started using it a long time ago and got rocket league for free when it was still a €20 game

Groznam

It works

star

It works! Have been collecting gems for a year and got 50€ giftcard to nintendo eshop

Jen

Free rewards

star

A very good site, I started using it a long time ago and got rocket league for free when it was still a €20 game

Groznam

자주 묻는 질문

Gamehag은 좋아하는 게임을 플레이하며 보상을 받을 수 있는 플랫폼입니다. 데스크톱, iOS, 안드로이드 플랫폼에서 500개 이상의 게임을 제공합니다.

네! Gamehag은 완전히 무료입니다. 가입만 하면 선결제 비용 없이 보상을 받기 시작할 수 있습니다.

게임 오퍼를 완료하고, 게임을 플레이하고, 플랫폼의 다양한 활동에 참여하여 젬을 적립할 수 있습니다. 많이 플레이할수록 더 많은 젬을 적립합니다!

젬은 은행 이체, PayPal 현금, 기프트 카드, 암호화폐, 스팀 키, 로벅스 등 실제 보상으로 전환할 수 있습니다. 사용 가능한 모든 옵션은 출금 페이지에서 확인하세요.

대부분의 출금은 즉시 처리됩니다! 일부 결제 방법은 제공업체에 따라 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.

완료하는 오퍼와 설문의 유형에 따라 다릅니다. 더 일관적인 설문을 먼저 시도하는 것을 권장하지만, 게임 플레이를 선호할 수도 있습니다. 다양한 오퍼와 설문을 시도하면 10분에서 1시간 사이에 500 젬을 적립할 수 있습니다.

젬은 Gamehag의 주요 통화입니다. 오퍼 완료, 설문 참여, 게임 플레이를 통해 젬을 적립할 수 있습니다. 젬은 은행 이체, PayPal 현금, 기프트 카드, 암호화폐, 스팀 키, 로벅스 등 실제 보상으로 전환할 수 있습니다. 사용 가능한 모든 옵션은 출금 페이지에서 확인하세요.

샤드는 경품 페이지에서 일일, 주간, 월간 경품 행사에 참여하는 데 사용할 수 있습니다.

레인은 Gamehag에서 활동만으로 추가 젬을 쉽게 얻을 수 있는 방법입니다. 레인 보상은 60분마다 참여 사용자에게 균등하게 분배됩니다. 참여하려면 오퍼 또는 설문을 완료한 다음 채팅에서 "참여" 버튼을 클릭하면 됩니다.

오퍼를 완료했는데 즉시 보상을 받지 못한 경우, 광고주로부터 확인이 보류 중일 수 있으므로 최소 48시간을 기다리길 권장합니다. 48시간이 지나도 보상을 받지 못했다면, 오퍼를 완료한 오퍼월에 직접 문의하는 것을 권장합니다. Gamehag은 오퍼월이나 해당 오퍼를 통제하지 않으므로 이 과정에서 도움을 드릴 수 없다는 점에 유의해 주세요

지금 바로 시작

koKO
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KO

플랫폼

적립게임출금게임 정보도움말회사 소개

보상

제휴리더보드로벅스Google Play스팀 지갑스팀 키

기사

포럼

연결 유지

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. 모든 권리 보유.

RCPE Ventures LTD 소유. Lootably, Inc.에서 운영.

서비스 약관개인정보 처리방침