좋아하는 게임을 하며 보상을 받으세요

$5 In PayPal
I've been using this site for a few months now and I've earned over $100 in rewards. The payouts are fast and the games are fun to play.
Flavio Espinoza Fernandini
Awesome Platform
Awesome platform, cool and easy dynamic of the reward system, and the rewards are amazing and reachable
Wellison Costa
It works
It works! Have been collecting gems for a year and got 50€ giftcard to nintendo eshop
Jen
Free rewards
A very good site, I started using it a long time ago and got rocket league for free when it was still a €20 game
Groznam
Gamehag은 좋아하는 게임을 플레이하며 보상을 받을 수 있는 플랫폼입니다. 데스크톱, iOS, 안드로이드 플랫폼에서 500개 이상의 게임을 제공합니다.
네! Gamehag은 완전히 무료입니다. 가입만 하면 선결제 비용 없이 보상을 받기 시작할 수 있습니다.
게임 오퍼를 완료하고, 게임을 플레이하고, 플랫폼의 다양한 활동에 참여하여 젬을 적립할 수 있습니다. 많이 플레이할수록 더 많은 젬을 적립합니다!
젬은 은행 이체, PayPal 현금, 기프트 카드, 암호화폐, 스팀 키, 로벅스 등 실제 보상으로 전환할 수 있습니다. 사용 가능한 모든 옵션은 출금 페이지에서 확인하세요.
대부분의 출금은 즉시 처리됩니다! 일부 결제 방법은 제공업체에 따라 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.
완료하는 오퍼와 설문의 유형에 따라 다릅니다. 더 일관적인 설문을 먼저 시도하는 것을 권장하지만, 게임 플레이를 선호할 수도 있습니다. 다양한 오퍼와 설문을 시도하면 10분에서 1시간 사이에 500 젬을 적립할 수 있습니다.
젬은 Gamehag의 주요 통화입니다. 오퍼 완료, 설문 참여, 게임 플레이를 통해 젬을 적립할 수 있습니다. 젬은 은행 이체, PayPal 현금, 기프트 카드, 암호화폐, 스팀 키, 로벅스 등 실제 보상으로 전환할 수 있습니다. 사용 가능한 모든 옵션은 출금 페이지에서 확인하세요.
샤드는 경품 페이지에서 일일, 주간, 월간 경품 행사에 참여하는 데 사용할 수 있습니다.
레인은 Gamehag에서 활동만으로 추가 젬을 쉽게 얻을 수 있는 방법입니다. 레인 보상은 60분마다 참여 사용자에게 균등하게 분배됩니다. 참여하려면 오퍼 또는 설문을 완료한 다음 채팅에서 "참여" 버튼을 클릭하면 됩니다.
오퍼를 완료했는데 즉시 보상을 받지 못한 경우, 광고주로부터 확인이 보류 중일 수 있으므로 최소 48시간을 기다리길 권장합니다. 48시간이 지나도 보상을 받지 못했다면, 오퍼를 완료한 오퍼월에 직접 문의하는 것을 권장합니다. Gamehag은 오퍼월이나 해당 오퍼를 통제하지 않으므로 이 과정에서 도움을 드릴 수 없다는 점에 유의해 주세요