好きなゲームをプレイして報酬を獲得

オファーを完了してすぐに報酬が付与されなかった場合、広告主からの確認待ちで保留となっている可能性があるため、少なくとも 48 時間お待ちください。48 時間経っても受け取れない場合は、オファーを実施したオファーウォールに直接お問い合わせください。なお、Gamehag はオファーウォールや各オファーを管理していないため、このプロセスを代行することはできません。