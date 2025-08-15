Steam ウォレットを完全無料で入手！

Steam は 2000 年代初頭にまでさかのぼるプラットフォームです。もともとは WON と呼ばれ、Half-Life のマルチプレイヤーゲームサーバーとして機能していました。その後、名称の変更や多数の機能追加を経て、現在に至るまでユーザーを支えるプラットフォームへと発展しました。フレンド機能やチャットでの交流、クラウドへのセーブ、ゲームやゲーム内追加コンテンツの購入など、数多くの機能により、今ではほとんどのゲーマーが Steam アカウントを持っています。かつては銀行カードや PayPal でのみゲームを購入できましたが、Steam は「Steam ウォレット」機能を導入することでさらに便利になりました。Steam ウォレットはデジタルの決済ツールで、Steam 上に資金を保管し、プラットフォームで提供される商品を購入できます。これにより、各ゲームやプラットフォームで個人情報や銀行情報を共有することなく、安全に買い物が可能です。Steam によると、ウォレットの資金はストア内クレジットとして扱われ、返金や現金化はできませんが、ストアでサブスクリプションや Steam 関連コンテンツの購入に利用できます。 ウォレットのチャージは、カード・銀行口座・PayPal からの入金、または Bitcoin のコンバージョンにより行えます。さらに、Gamehag を活用すれば、ジェムをドルに交換してウォレットをチャージすることもできます。これで多くの魅力的なゲームや追加コンテンツを購入できるでしょう。

