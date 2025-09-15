Steam वॉलेट बिल्कुल मुफ्त प्राप्त करें!

जानकारी

क्षेत्र : ग्लोबल

प्रकार : गिफ्ट कार्ड

Steam एक लोकप्रिय गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप गेम्स, DLCs और अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। Steam Wallet एक डिजिटल बैलेंस है जिससे आप सुरक्षित रूप से ख़रीदारी कर सकते हैं—हर बार कार्ड विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने वॉलेट बैलेंस से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध उत्पाद खरीद सकते हैं। Gamehag पर आप जेम्स कमाकर उन्हें डॉलर में बदल सकते हैं और Steam वॉलेट के लिए रिडीम कर सकते हैं ताकि आप अपनी पसंदीदा गेम्स और ऐड-ऑन्स खरीद सकें।