Ottieni il Portafoglio Steam assolutamente gratis!

Steam è una piattaforma che risale ai primi anni 2000. Inizialmente, questo sistema si chiamava WON e fungeva da server di gioco multiplayer in Half-Life. Successivamente, la piattaforma ha iniziato a svilupparsi, cambiando nome e introducendo una serie di funzionalità che accompagnano gli utenti fino ad oggi. C'è la possibilità di fare amicizia e contattarli tramite chat, l'opzione di salvare i giochi nel cloud, la possibilità di acquistare giochi e aggiunte nei giochi, e molte altre funzionalità che hanno fatto sì che oggi quasi ogni giocatore abbia un account Steam. Per un certo periodo, i giochi potevano essere acquistati utilizzando una carta bancaria o un account PayPal. Tuttavia, la piattaforma ha reso tutto molto più semplice introducendo la funzione Portafoglio Steam. È uno strumento bancario digitale che consente agli utenti di conservare fondi su Steam. Con l'aiuto di questi fondi, possono acquistare prodotti disponibili sulla piattaforma. Il Portafoglio Steam sostituisce la carta bancaria e ti consente di fare acquisti in sicurezza senza dover condividere i tuoi dati personali e bancari sulla piattaforma e in ogni gioco separatamente. Secondo Steam, il denaro nel portafoglio dovrebbe essere trattato come un credito nel negozio della piattaforma, che non è rimborsabile o convertibile in contanti, ma può essere utilizzato nel negozio per acquistare abbonamenti o altri contenuti legati a Steam. La ricarica del tuo Portafoglio Steam viene effettuata trasferendo fondi dalla tua carta, conto bancario, PayPal o utilizzando la conversione Bitcoin. Tuttavia, puoi anche ricaricare il tuo portafoglio grazie a Gamehag, scambiando Soul Gems per dollari, con i quali sicuramente acquisterai molti giochi interessanti e componenti aggiuntivi.