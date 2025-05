League of Legends, Come funziona? pt. 2

Benvenuti! Sono di nuovo io, Ciaone_007.

Questa è la seconda parte dell'articolo che ho scritto qualche tempo fa, quindi vi consiglio come prima cosa di dare un occhiata a quella: League of Legends, Come funziona? pt.1 | Gamehag.

(articolo scritto il 27/01/2022, le informazioni potrebbero non essere accurate in caso di futuri aggiornamenti del gioco.)

FLASH

Come prima cosa volevo scusarmi per l'enorme ritardo con il quale è arrivato questo articolo rispetto al primo, sono stato molto impegnato con lo studio.Detto questo, se dopo aver letto il mio primo articolo siete venuti a leggere questo significa che sono riuscito a incuriosirvi e magari vi ho fatti interessare al mondo di League of Legends, ma probabilmente vi siete accorti che i contenuti del gioco non si limitano a quei 5 ruoli di cui vi ho parlato quindi rieccomi qui per continuare a parlare di LoL in questo secondo ed ultimo articolo sulledel gioco.Nello scorso articolo ho parlato qualche volta dell'importanza di(Uccidere mostri e minion per ottenere denaro ed esperienza), ma poi non vi ho detto cosa farci con questi soldi!Appena iniziate la partita il gioco vi regala 500 monete con cui comprare il vostro primo oggetto iniziale, quindi premete P o cliccate sull'icona delle monete in basso a destra nello schermo per aprire il negozio. Il negozio si presenta così:Spesso e volentieri il negozio propone come oggetto iniziale uno di questi 2 oggetti con insieme una pozione di cura. Generalmente la scelta dell'oggetto iniziale è indifferente e dipende esclusivamente dai gusti del giocatore.La maggior parte degli oggetti che comprate vi conferiranno aumenti delle statistiche e altri effetti secondari descritti nel oggetto. Per esempio la Lama di Doran (Doran's Blade nell'immagine sopra) conferisce 8 di attacco fisico e 80 di Salute bonus, INOLTRE conferisce anche 2,5% di rubavita globale come descritto sotto dall'effettoQuindi ogni oggetto del gioco conferisce miglioramenti alle statistiche e quasi sempre un altro effetto secondario. Questi tipi di oggetto non hanno bisogno di essere usati per conferire il loro effetto perché sarà sempre attivo finché rimarrà nel tuo inventario.Invece oggetti come le pozioni di cura o la "Tempesta impetuosa" hanno bisogno di essere attivati dal proprio inventario per far funzionare il loro effetto secondario. per esempio, se hai una pozione di cura nel tuo inventario nel secondo slot, avrai bisogno di premere 2 per attivare il suo effetto curativo.Parliamo adesso delle statistiche che gli oggetti possono dare al personaggio:Attacco Fisico: l'attacco fisico o AD aumenta i danni degli attacchi semplici e delle abilità che(che aumentano i danni) con l'attacco fisico.Salute: La salute è la vita del vostro personaggio, se arriva a 0 morite. gli oggetti che danno salute aumentano la quantità massima di danni che potrete sopportare prima di morire.Potere Magico: il potere magico o AP aumenta i danni delle abilità che scalano grazie al potere magico, permettendoti di fare enormi danni con le tue abilità.Velocità d'attacco: Diminuisce il tempo che passa tra un attacco semplice e l'altro (con "attacco semplice" o "attacco base" mi riferisco a quel attacco che fai semplicemente cliccando sul tuo avversario con il tasto destro del mouse).Velocità di movimento: Aumenta la velocità con la quale il personaggio si sposta per il campo.Probabilità di critico: La probabilità di critico aumenta la probabilità che il tuo attacco base infligga il 75% in più di danni al bersaglio.Velocità abilità: La velocità abilità diminuisce il tempo di ricarica di ogni abilità del proprio personaggio.Armatura: Diminuisce una percentuale dei danni subiti dagli attacchi fisici.Resistenza magica: Diminuisce una percentuale dei danni subiti dagli attacchi magiciTenacia: Riduce la durata degli effetti negativi che ostacolano il movimento del tuo personaggio come "Stordito" o "Rallentato".Rubavita: grazie a rubavita parte dei danni fisici che infliggete ai vostri nemici verrà istantaneamente convertito in cure per voi!Rubavita Globale: Grazie a Rubavita Globale parte dei danni inflitti con attacchi e abilità verrà istantaneamente convertito in cure per voi!Guarigione e potere scudo: questa statistica aumenta di una percentuale la quantità di danni guarita e la potenza degli scudi creati dal vostro personaggioMana massimo: per usare le abilità quasi tutti i campioni hanno bisogno di mana. Questa statistica aumenta la quantità massima di mana che potrete avereQuesti sono tutte (mi pare) le statistiche che un oggetto può dare al vostro personaggio.Per comprare oggetti sarà necessario essere nella propria fontana (il punto dove si generano i personaggi all'inizio della partita). Per tornare nella propria fontana da qualunque punto del campo sarà sufficiente premere B per iniziare il "richiamo", se durante il richiamo si subiscono danni, ci si muove o si lancia un abilità il richiamo sarà interrotto.Ai novizi consiglio di comprare solo gli oggetti consigliati dal negozio poiché sono sempre giusti anche se non sempre i migliori. Quando avrai capito meglio il funzionamento del gioco potrai scegliere tu quali oggetti prendere.Esistono inoltre delle abilità secondarie che sono comuni a tutti i personaggi, gli incantesimi dell'evocatore:

Ti teletrasporti per una breve distanza, all'istante!

Anche se può non sembrare un gran che vi assicuro che potrà salvarvi la vita o permettervi di prendere quella dell'avversario molto spesso!

SPETTRALITÀ

Questo incantesimo conferisce un enorme aumento di velocità ti permette anche di ignorare le collisioni con le unità.

PUNIZIONE



Incantesimo FONDAMENTALE per la giungla, permette di infliggere altissimi danni a un Non-Campione. Se hai preso questa abilità allora sarai necessariamente il Jungler della squadra.

Ricordati di prendere l'oggetto iniziale se fai il jungler per guadagnare molti più soldi ed esperienza dai mostri in giungla!

BARRIERA

Ottieni un piccolo scudo per un breve periodo!

SFINIMENTO

Riduci la velocità di movimento e i danni di un campione nemico!

GUARIGIONE

Cura te stesso e un campione alleato vicino!

Questo incantesimo bersaglia l'alleato con la salute più bassa. Conferisce anche un breve aumento di velocità a entrambi. I campioni curati di recente ricevono solo una parte degli effetti di guarigione degli incantesimi seguenti finché l'effetto non ha termine.

USTIONE

Dai fuoco a un campione nemico!

Ustione infligge danni graduali in un periodo di tempo, durante il quale il bersaglio subisce Ferita grave, che riduce tutte le guarigioni del 50%. Per questo è ideale per finire i bersagli con poca salute o per tarpare le ali ai guaritori. Prima dai fuoco, poi fai le domande!



Questi incantesimi si scelgono solo durante la schermata di scelta del campione, prima della partita. Non saranno tutti sbloccati ed utilizzabili all'inizio.

Ne potete scegliere 2, e corrisponderanno ai tasti D ed F.

Un altra cosa importante nel gioco sono le rune, ma sono un argomento troppo vasto e complesso da spiegare in questo articolo per novizi.Eccoci quindi arrivati alla fine dell'articolo, oggi ci siamo concentrati sul funzionamento degli oggetti e del negozio, sul funzionamento delle statistiche e sugli importantissimi incantesimi dell'evocatore, che vi salveranno la vita più volte durante la partita. Chiudo questo articolo salutandovi e scusandomi di nuovo per il ritardo.Da Ciaone_007 è tutto, ci vediamo in un prossimo articolo!