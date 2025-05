League of Legends, Come funziona? pt.1

Ciao! Sono Ciaone!

Hey, se stai leggendo questo articolo sicuramente ti stai avvicinando al mondo di League of Legends! Se per curiosità o per il fatto che nell'ultima partita sei stato menato fortissimo mentre i tuoi compagni ti davano ordini che non capivi ora sei qui per capire le basi del gioco.

Iniziamo dicendo questo: Il tutorial di LoL (la sigla di League of Legends, d'ora in poi lo chiamerò con questa sigla) fa schifo. Non è capace di spiegarti la maggior parte delle cose NECESSARIE per giocare. per questo adesso vi spiegherò come funziona il tutto.Prima cosa da sapere in assoluto per giocare una partita: i ruoli. E no, non mi sto riferendo a Tank Tiratore Assassino ecc... ma alla Top lane, Middle lane, Bottom lane, Jungler e Support. anche se possono sembrare cose difficili da capire vi assicuro che non lo sono!Top lane si riferisce alla corsia superiore della mappa, dove generalmente (ma non unicamente) ci si giocano Tank (Campioni con tanta armatura e resistenza magica) e Bruiser (campioni con tanta vita e tanti danni). Se volete giocare in questo ruolo scrivete "Top" nella chat con i vostri alleati appena arrivate alla scelta del campione, solitamente in Top ci sta un solo giocatore per volta, quindi se qualcuno sceglie quel ruolo prima di voi non fate gli egoisti, lasciatelo a lui!Attenzione: cercate di far fuori più minion possibile (quei cosi che arrivano in corsia dopo poco l'inizio della partita) perché vi garantiranno soldi ed esperienza per i livelli!I campioni che consiglio per i principianti in Top Lane sono: Garen, Darius e Malphite.Si pentiranno di avermi sfidato! -DariusMiddle lane si riferisce alla corsia centrale nella mappa, scrivete Mid nella chat appena arrivati alla scelta del campione per scegliere quel ruolo, ovviamente se qualcuno lo ha scelto prima di voi non dovete andarci comunque perché sarebbe un grosso sabotaggio alla vostra squadra. In questo ruolo ci stanno tantissime tipologie di campioni, ma principalmente (e, di nuovo, non unicamente) in Mid ci giocano i Maghi (campioni con tanto potere magico).Attenzione ancora a cercare di fare fuori più minion possibile per maggiori guadagni.Campioni semplici consigliati per i novizi in Mid sono: Veigar e Diana.La tua anima è fatta per servirmi! -VeigarBottom lane si riferisce alla corsia inferiore, spesso indicato con Bot ma più spesso con ADC (Attack Damage Carry). Ancora una volta per scegliere il ruolo sarà sufficiente scrivere ADC o Bot nella chat della selezione del campione. Praticamente sempre, ma non sempre, l'ADC è un campione a distanza capace di infliggere INGENTI DANNI con attacchi base, questo ruolo viene giocato infatti puntando tutto sul Danno Fisico (AD) e/o sulla velocità di attacco.Attenzione come sempre a fare fuori più minions possibili per ottenere esperienza e soldi, l'esperienza sarà comunque condivisa con il supportoCampioni che vi consiglio per iniziare in Bot possono essere: Ezreal, Caitlyn e Lucian.*cammina nel fiume* E... I miei stivali non sono impermeabili... Fantastico. -EzrealIl Supporto (supp) si sceglie come gli altri ruoli. Il supporto è SEMPRE qualcuno che può guarire e/o dare effetti di controllo ai nemici, gli effetti di controllo contro i nemici sono dei malus che aiutano a sconfiggere il nemico, come lo Stordimento o l'ammaliamento. Il supporto deve stare in bottom lane insieme all ADC.ATTENZIONE: il supporto non deve uccidere i minion (a meno che non abbia un oggetto che da soldi sia a lui che al Botom laner quando li uccide), quel compito spetta all'ADC, il supporto ha altri modi di fare i soldi.Alcuni supporti che posso suggerirvi per iniziare sono: Morgana, Blitzcrank e Yuumy"Le ossa sono una pessima scelta" -BlitzcrankUltimo ruolo, ma non per importanza: Il Jungler (Jng o Jngl). Il Jungler ha il ruolo più difficile di tutti, ma per farlo assicuratevi di avere lo Smite sbloccato e selezionato tra gli incantesimi dell'evocatore,. Li troverete nella schermata della scelta del campione (quella prima della partita vera e propria), sono due piccoli riquadri (uno per incantesimo) in basso al centro dello schermo e, se non gli avete mai cambiati, ci saranno un omino blu che corre e uno con delle bende con lo sfondo verde. selezionatene uno per cambiarlo e cercate lo Smite, raffigurato da una mano che impugna un fulmine. Tuttavia non potrete selezionarlo se non avete ancora raggiunto il livello 9, prima di quel livello non potete fare il jungler. Tornando al ruolo, il jungler passa la maggior parte della partita (almeno in Basso/Medio gioco) in giungla, lui fa soldi ed esperienza sconfiggendo i vari animali e mostri presenti nella giungla. Ha il compito di aiutare i compagni in tutte le lane e tenere sotto controllo gli obbiettivi come i draghi, capaci di dare potenti buff alla squadra che li sconfigge. A differenza degli altri ruoli che iniziano a fare livelli uccidendo minions senza necessariamente un ordine il jungler deve quasi sempre iniziare sconfiggendo uno dei 2 mostri grandi situati nella sua metà campo, per non prendere troppi danni dal primo mostro grande avrà bisogno di chiedere aiuto per il primo mostro ad almeno un altro campione. Poi può procedere a sconfiggere gli altri mostri come preferisce. Mi stavo per dimenticare di dire una cosa importantissima! Se fai il Jungler non dimenticarti MAI, oltre che lo Smite, di prendere come oggetto iniziale uno dei due pugnali (uno rosso e uno blu, acquistabili solo se avete lo Smite), altrimenti non farete abbastanza esperienza per fare livelli efficacemente! Eh, sì il jungler è un ruolo impegnativo come si può dedurre dal fatto che ci sono ottomilaventisei righe solo per questo ruolo, infatti consiglio di farselo spiegare meglio da qualcuno perché non sono capace, in questo articolo, di spiegarvi efficacemente il ruolo e tutte le sue "sfumature"Comunque i Jungler che vi posso consigliare se volete approcciarvi per la prima volta a questo ruolo sono: Warwick e Master Yi."Mi temono... E FANNO BENE!" -WarwickSiamo arrivati a fine articolo per ora, se vi piace come scrivo e vi interessa l'argomento scrivetelo nei commenti per la seconda parte in cui spiegherò altro su come giocare a League of Legends!-Ciaone_007