hanfred: ci sono giochi per PC, controlla i muri delle offerte
Gamehag: @elmender the animator ha dato una mancia di 26 alla Pioggia
13e13dwdf: Ci sono altri giochi da giocare su PC per guadagnare Soul Gems?
975174329: 13
Gemelas Castillo Atoche: Di cosa parli?
Gamehag: Unisciti al nostro Discord per omaggi giornalieri di gemme!
Kiara ayelen Ojeda: o si ritirano da sole
Kiara ayelen Ojeda: come faccio a ritirare le gemme?
Zihad Pro: .....??
dem.pferd.heisst.horst: trasferirsi in un altro paese
Zihad Pro: Quindi cosa dovrei fare adesso?
Zihad Pro: Sono bengalese. Ecco perché ogni volta che voglio raccogliere gemme, l'unica cosa che appare è che questa offerta non è disponibile per il tuo paese.
Gemelas Castillo Atoche: Ciao
elmender the animator:
sebasanticami: Ciao
Zihad Pro: Ciao
伊雷娜: ciao
Loyer: 666
hanfred:
Loyer: Non sono ancora diventato regolare, sei forte 👍
cronourameshi4: Ciao
带派不老铁: @2904363174, sono già stato regolarizzato in minecraft, sono qui per grindare il mantello di salvataggio dei villici di Minecraft
pg541425: Sondaggio da 1,07 $ completato
Loyer: 9•3
Loyer: chi？
带派不老铁: Dai Pai
Maria Filimon: Ciao
Loyer:
sonic: ciao
2904363174: Così Daipai.
DevMaster:
akhum: Qualcuno può dirmi qual è il gioco più facile da completare?
2904363174: @带派不老铁 Anche tu sei qui per prendere MC gratis
Gamehag: 11 utenti hanno ricevuto 109 dalla Pioggia.
Agent52: Ciao
带派不老铁:
带派不老铁: Fratello, abbracciami, racconta quello che hai nel cuore, racconta tutte le delusioni e i cambiamenti che hai vissuto in questi anni. Fratello, abbracciami, se hai lacrime lascia che scorrano, lascia uscire tutta l'amarezza e la fatica che hai vissuto in questi anni.
lakshman251105: ciao
~Rev_2005:
pg541425: salute
gabriel Tapp: nggjg
带派不老铁:
DevMaster:
Gamehag: @komedi-3561 tipped 20 to the Rain
320316197: lll
带派不老铁:
wagner_perac:
Gamehag: Unisciti al nostro Discord per omaggi giornalieri di Gemme!