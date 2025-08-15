Gamehag: @elmender the animator przekazał napiwek 26 do Deszczu
13e13dwdf: Czy są jeszcze jakieś gry na PC, w które można grać, aby zdobyć Soul Gems?
975174329: 13
Gemelas Castillo Atoche: O czym mówisz?
Gamehag: Dołącz do naszego Discord, aby codziennie zdobywać darmowe klejnoty!
Kiara ayelen Ojeda: albo same się wypłacają
Kiara ayelen Ojeda: jak mogę wypłacić klejnoty?
Zihad Pro: .....??
dem.pferd.heisst.horst: przeprowadzić się do innego kraju
Zihad Pro: Co powinienem teraz zrobić?
Zihad Pro: Jestem Bengalczykiem. Dlatego za każdym razem, gdy chcę zebrać klejnoty, pojawia się tylko informacja, że ta oferta nie jest dostępna w twoim kraju.
Gemelas Castillo Atoche: Cześć
elmender the animator:
sebasanticami: Cześć
Zihad Pro: Cześć
伊雷娜: cześć
Loyer: 666
hanfred:
Loyer: Jeszcze nie zostałem stałym, jesteś świetny 👍
cronourameshi4: Cześć
带派不老铁: @2904363174, już zostałem zatwierdzony w minecraft, jestem tu, aby farmić pelerynę ratunkową mieszkańca Minecraft
pg541425: Ankieta za 1,07 $ zakończona
Loyer: 9•3
Loyer: chi?
带派不老铁: Dai Pai
Maria Filimon: Cześć
Loyer:
sonic: cześć
2904363174: Tak bardzo Daipai.
DevMaster:
akhum: Czy ktoś może mi powiedzieć, która gra jest najłatwiejsza do ukończenia?
2904363174: @带派不老铁 Też przyszedłeś po darmowe MC
Gamehag: 11 użytkowników otrzymało 109 od Deszczu.
Agent52: Cześć
带派不老铁:
带派不老铁: Bracie, przytul się, powiedz, co masz na sercu, opowiedz o wszystkich żalach i zmianach, które przeszedłeś przez te lata. Bracie, przytul się, jeśli masz łzy, pozwól im płynąć, wypuść cały ból i trud, który przeszedłeś przez te lata.
lakshman251105: cześć
~Rev_2005:
pg541425: na zdrowie
gabriel Tapp: nggjg
带派不老铁:
DevMaster:
Gamehag: @komedi-3561 tipped 20 to the Rain
320316197: lll
带派不老铁:
wagner_perac:
Gamehag: Dołącz do naszego Discord po codzienne rozdania Gemów!