Stardew Valley- Czym jest?

Każdy ma tu swoje miejsce



Zastanawiasz się nad tym jaką grą jest Stardew Valley? Nie wiesz czy warto w nią zainwestować swoje oszczędności lub czas, albo po prostu chcesz zagłębić się w magiczny świat, który na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajny i stworzyć nową historię? W tym artykule dowiesz się najważniejszych rzeczy dotyczących rozgrywki i przyjrzysz się jej ogólnemu zarysowi.



Wiele gier cieszy się ogromną popularnością i znajduje się na szczycie jeśli chodzi o liczbę zakupów, pobrań i częstotliwości grania. Nawet jeśli Stardew Valley nie widnieje na takiej liście jak Fortnite, Minecraft lub Grand Theft Auto V, które wymienił Patryk „Delighter” Żelazny w swoim artykule pod tytułem „W co graliśmy w 2022 roku? Oto najpopularniejsze gry świata” na stronie cdaction.pl to opinie wystawione na platformie Steam i zadowolenie graczy mówią same za siebie, a więc co takiego posiada Stardew Valley, że jest tak pozytywnie odbieraną grą, którą można polecić znajomym?

PODSTAWOWE INFORMACJE

Na samym początku należy przedstawić krótko podstawowe informacje dotyczące omawianej gry. Została wydana 16 lutego 2016 roku, a jej producentem jest ConcernedApe. Zaliczana jest zarówno do symulatorów życia, RPG i w zależności od decyzji gracza można w nią grać samemu lub ze znajomym, gdyż posiada także tryb wieloosobowy, przez co w opinii innych osób, które nie lubią grać same zyskuje jak najbardziej na plus. Można też Minimalne wymagania sprzętowe jakie należy spełniać to: system operacyjny Windows Vista lub lepszy, procesor 2 Ghz, pamięć 2GB RAM, karta graficzna 256 mb video memory/shader model 3.0+, directX wersja 10 oraz miejsce na dysku 500 MB.





ROZGRYWKA

Stardew Valley to gra, w której znajdzie się miejsce dla każdego gracza niezależnie od tego czy lubi on RPG czy też jakiekolwiek inne gry. Można powiedzieć, że jest dość specyficzna głównie ze względu na wyraźnie widoczne piksele podczas całej rozgrywki, ale posiada to swój pewnego rodzaju urok, wystarczy spojrzeć na zdjęcia by się o tym przekonać.











Występują tutaj także dwa wybory fabularne. Pierwszym z nich jest wybranie George’a by iść tak zwaną złą ścieżką lub wybór naprawy Joja Mart lub Community Center by iść tak zwaną dobrą ścieżką.

Jest to gra, w której można uprawiać różne rośliny, walczyć, wędkować, mieć dzieci, hodować zwierzęta. Jeśli chodzi o ostatnie z wymienionych to występuje podział zwierząt na te, które są hodowane w stodole i w kurniku. W obu tych miejscach występują cztery rodzaje zwierząt, w pierwszym z nich krowy, kozy, owce, świnie, a w drugim kury, kaczki, króliki, dinozaury. Po ukończeniu Community Center można także posiadać strusia, który wykluwa się w inkubatorze.















Tak jak było wspomniane wcześniej w Stardew Valley można mieć też dzieci. Jednak by to osiągnąć należy na samym początku dawać prezenty wybranej osobie, nie może mieć ona męża/żony ani chłopaka/dziewczyny. Oprócz wspomnianych prezentów należy też codziennie z nią rozmawiać by rosły punkty przyjaźni. Gdy osiągnie się dziesięć serduszek można podczas deszczu w czasie lata/wiosny kupić amulet, który sprawi, że możliwe będzie wyjście za mąż lub ożenienie się bez względu na płeć, a grając ze znajomym można to zrobić właśnie z nim.









Stardew Valley to urokliwa gra, przy której można spędzić naprawdę wiele godzin nie odczuwając jakiegokolwiek znużenia. Jest idealną opcją na spokojne spędzenie czasu wsłuchując się w jej przyjemną i lekką muzykę. Jej prostota i koncept przyciągają do siebie wielu graczy i mimo upływu kilku lat jest nadal tak samo popularna jak na początku.