Rób co tylko chcesz i gdzie chcesz w Roblox, darmowej, platformowej grze MMO, gdzie kreatywność zamienia wyobraźnię w rzeczywistość!





W tej grze to od graczy zależy jak stworzą ich własnym wirtualny świat i gry jak i do nich należy w jaką grę chcą grać. A wybór jest bardzo zróżnicowany, zupełnie jak wyobraźnia tych, którzy stworzyli wszystkie miejsca, w których można grać! Jeśli ktoś chciałby właściwy opis gry Roblox, powinieneś mu powiedzieć, że to połącznie Minecraft'a, Lego i Garry's Moda - nic więcej, nic mniej, ale to więcej niż trzeba, aby posiadać mnóstwo radości z grania we wszystkie te produkcje razem.





Twórcy zrobili wszystko, aby nikt sie nie nudził, więc stworzyli przybory, które mogą być użyte przez każdego do zbudowania swojego własnego świata. Stworzyli również możliwość zmienienia wyglądu Twojej postaci! Możesz zmienić każde ubranie, dokupić więcej jeśli chcesz, zmienić fryzurę, a nawet ciało! Nie zrażaj się grafiką, może wydawać się przestażała, jednak nie przeszkadza ona z przyjemności i radości podczas Twoich epickich wyścigach rodem z Need For Speed, średniowiecznych walkach PvP i wielu różnorodnych mini-gierek.





Jak możesz zauważyć, to niemalże niemożliwe, aby opisać tę grę w słowach. Musisz sprawdzić to sam, a więc dołącz do Roblox już teraz!