Zdobądź Portfel Steam całkowicie za darmo!

Steam to platforma, która sięga początku lat 2000. Początkowo system ten nosił nazwę WON i służył jako serwer gier wieloosobowych w Half-Life. Później platforma zaczęła się rozwijać, zmieniając nazwę i wprowadzając szereg funkcji, które towarzyszą użytkownikom do dziś. Istnieje możliwość zawierania znajomości i kontaktu z nimi za pośrednictwem czatu, opcja zapisywania gier w chmurze, możliwość kupowania gier i dodatków do gier oraz wiele innych funkcji, które sprawiły, że niemal każdy gracz ma dziś konto Steam. Przez pewien czas gry można było kupować za pomocą karty bankowej lub konta gotówkowego PayPal. Jednak platforma znacznie to ułatwiła, wprowadzając funkcję Portfela Steam. Jest to cyfrowe narzędzie bankowe, które pozwala użytkownikom przechowywać środki na Steam. Za pomocą tych środków mogą kupować produkty dostępne na platformie. Portfel Steam zastępuje kartę bankową i pozwala bezpiecznie robić zakupy bez konieczności udostępniania swoich danych osobowych i bankowych na platformie i w każdej grze osobno. Według Steam, pieniądze w portfelu powinny być traktowane jako kredyt w sklepie platformy, który nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę, ale może być wykorzystany w sklepie do zakupu subskrypcji lub innych treści związanych ze Steam. Doładowanie Portfela Steam odbywa się poprzez przelew środków z karty, konta bankowego, PayPal lub poprzez konwersję Bitcoin. Możesz jednak również doładować swój portfel dzięki Gamehag, wymieniając Soul Gems na dolary, za które z pewnością kupisz wiele ciekawych gier i dodatków.