Steam est une plateforme qui remonte au début des années 2000. Initialement, ce système s'appelait WON et servait de serveur de jeu multijoueur dans Half-Life. Plus tard, la plateforme a commencé à se développer, changeant de nom et introduisant un certain nombre de fonctionnalités qui accompagnent les utilisateurs jusqu'à aujourd'hui. Il y a la possibilité de se faire des amis et de les contacter via le chat, l'option de sauvegarder des jeux dans le cloud, la capacité d'acheter des jeux et des ajouts dans les jeux, et de nombreuses autres fonctionnalités qui ont fait qu'aujourd'hui presque chaque joueur possède un compte Steam. Pendant un certain temps, les jeux pouvaient être achetés à l'aide d'une carte bancaire ou d'un compte PayPal. Cependant, la plateforme a rendu cela beaucoup plus facile en introduisant la fonction Portefeuille Steam. C'est un outil bancaire numérique qui permet aux utilisateurs de stocker des fonds sur Steam. À l'aide de ces fonds, ils peuvent acheter des produits disponibles sur la plateforme. Le Portefeuille Steam remplace la carte bancaire et vous permet d'acheter en toute sécurité sans avoir à partager vos données personnelles et bancaires sur la plateforme et dans chaque jeu séparément. Selon Steam, l'argent du portefeuille doit être traité comme un crédit dans la boutique de la plateforme, qui n'est pas remboursable ni encaissable, mais peut être utilisé dans la boutique pour acheter des abonnements ou d'autres contenus liés à Steam. Le rechargement de votre Portefeuille Steam se fait en transférant des fonds depuis votre carte, compte bancaire, PayPal ou en utilisant la conversion Bitcoin. Cependant, vous pouvez également recharger votre portefeuille grâce à Gamehag, en échangeant des Soul Gems contre des dollars, avec lesquels vous achèterez certainement de nombreux jeux intéressants et des add-ons.