免费获取 Steam 钱包！

Steam 是一个可以追溯到 2000 年代早期的平台。最初，该系统称为 WON，并在《半条命》中用作多人游戏服务器。随后平台不断发展，更名并引入了一系列功能，至今仍伴随用户使用。你可以在此结交好友并通过聊天联系，支持将游戏存储到云端，可以购买游戏及其附加内容，以及许多其他功能，这些都使如今几乎每位玩家都拥有一个 Steam 账户。早些时候，人们可以使用银行卡或 PayPal 购买游戏。但平台后来通过引入 Steam 钱包功能使这一过程更加便捷。这是一种数字银行工具，允许用户在 Steam 上存入资金。借助这些资金，他们可以购买平台上可用的产品。Steam 钱包取代了银行卡，使你无需在平台和每个游戏中分别分享个人和银行信息即可安全购物。根据 Steam 的说法，钱包资金应被视为平台商店的信用额度，不能退款或提现，但可以在商店中用于购买订阅或其他与 Steam 相关的内容。 为 Steam 钱包充值可以通过银行卡、银行账户、PayPal 或使用比特币兑换进行。不过，你也可以通过 Gamehag 充值，将 Gems 兑换成美元，用这些美元你一定能买到许多有趣的游戏和附加内容。

