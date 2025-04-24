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Steam — это платформа, которая датируется началом 2000-х годов. Изначально эта система называлась WON и служила сервером многопользовательских игр в Half-Life. Позже платформа начала развиваться, меняя название и внедряя ряд функций, которые сопровождают пользователей по сей день. Есть возможность заводить друзей и общаться с ними через чат, возможность сохранять игры в облаке, возможность покупать игры и дополнения в играх, и многие другие функции, которые привели к тому, что сегодня практически у каждого игрока есть аккаунт Steam. Некоторое время игры можно было покупать с помощью банковской карты или счета PayPal. Однако платформа значительно упростила это, внедрив функцию Steam Кошелька. Это цифровой банковский инструмент, который позволяет пользователям хранить средства на Steam. С помощью этих средств они могут покупать продукты, доступные на платформе. Steam Кошелёк заменяет банковскую карту и позволяет вам безопасно совершать покупки, не раскрывая свои личные и банковские данные на платформе и в каждой игре отдельно. Согласно Steam, деньги в кошельке следует рассматривать как кредит в магазине платформы, который не подлежит возврату или обналичиванию, но может быть использован в магазине для покупки подписок или другого контента, связанного со Steam. Пополнение Steam Кошелька осуществляется путем перевода средств с вашей карты, банковского счета, PayPal или с помощью конвертации Bitcoin. Однако вы также можете пополнить свой кошелек благодаря Gamehag, обменивая Soul Gems на доллары, на которые вы обязательно приобретете множество интересных игр и дополнений.