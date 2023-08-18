Minecraft и что в нем хорошего

Немало знакомая почти каждому геймеру игра Minecraft, хоть и вышла 2011, не сбавляет оборотов.

С каждым обновление игра становится интереснее, порою сложнее, но всё это даёт незабываемые эмоции.



В эту игру игру можно играть как одному, так и с друзьями. Если же у вас их нет (очень вам сожалею) есть сервера где их можно найтиРазнообразие как подземного так и внешнего мира не даст заскучать, чего только стоит обновление caves and cliffs, с добавлением которого пещеры изменились до неузнаваемости.Также я считаю очень важным моментом было обновление Village and Pillage, которое добавило новый путь развития-торговлей. Рейды стали ключевым моментом для получения скидки у жителей на заветные инструменты или книги зачарования и любой другой продукт.Немаловажным было обновление с незеритом - новый материал который улучшал не только характеристики предметов, но и внешний вид, а с недавним обновление в игре появились шаблоны, с помощью которых свою броню выделить.Ещё мне очень понравилось обновление ада в него можно попасть, если построить портал из обсидиана и поджечь его там есть 2 данжа в виде бастиона трёх типов: Мост, сокровищница и жилые помещения и ключевого данжа крепости без которой не попасть в следующее измерениеЭнд самое моё любимое измерение, так как оно похоже на космос. В центре энда находится башни и портал в обычный мир, а подальше мир разделяется на 4 биома: Островки Края; Равнины Края, Возвышенности Края и Окраины Края. В крае теоретически невозможно умереть от голода, ведь есть хорус который выпадает из дерева хоруса. При съедании плод хоруса восстанавливает 4 единицы голода, и для возможности съесть плод не требуется, чтобы игрок испытывал потребность в пище, кроме того, игрок может быть телепортирован в радиусе 5-8 блоков.Но самой заветной мечтой настоящего искателя приключения является город края, в тором даже враги являются ценными.Начнем именно с них-шалкеры, это существа размером с блок, имеют текстуру 1-1.5 блока в зависимости открыт или закрыт с них выпадает панцирь шалкера, который если соединить с сундуком и ещё 1 панцирем мы получим своеобразный рюкзак размером как одинарный сундук.Это всё хорошо, но главная добыча на верху, элитры дающие игроку возможность летать, броня зачарованная на починку.На мой взгляд это самые глобальные обновления, которые внесли большой вклад в развитие данной игры.Самое главное, игру развивает не только разработчики, но и само комьюнити, выпуская разные карты моды шейдеры ресурспаки плагины и много чего другого. Иногда даже кажется что это никакой не майнкрафт, а абсолютно другая игра.Вот и подошла к концу данная стать по-моему я рассказал самое интересное про эту игру, надеюсь читающему это понравилось, а на сегодня всё, всем пока.