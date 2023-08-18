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EarnНовостиMinecraft и что в нем хорошего
Автор: Gamehag в August 18, 2023
(447 ratings)
Minecraft и что в нем хорошего

Minecraft и что в нем хорошего

Немало знакомая почти каждому геймеру игра Minecraft, хоть и вышла 2011, не сбавляет оборотов.
С каждым обновление игра становится интереснее, порою сложнее, но всё это даёт незабываемые эмоции.

В эту игру игру можно играть как одному, так и с друзьями. Если же у вас их нет (очень вам сожалею) есть сервера где их можно найти
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Разнообразие как подземного так и внешнего мира не даст заскучать, чего только стоит обновление caves and cliffs, с добавлением которого пещеры изменились до неузнаваемости.
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Также я считаю очень важным моментом было обновление Village and Pillage, которое добавило новый путь развития-торговлей. Рейды стали ключевым моментом для получения скидки у жителей на заветные инструменты или книги зачарования и любой другой продукт.
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Немаловажным было обновление с незеритом - новый материал который улучшал не только характеристики предметов, но и внешний вид, а с недавним обновление в игре появились шаблоны, с помощью которых свою броню выделить.
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Ещё мне очень понравилось обновление ада в него  можно попасть, если построить портал из обсидиана и поджечь его там есть 2 данжа в виде бастиона трёх типов: Мост, сокровищница и жилые помещения и ключевого данжа крепости без которой не попасть в следующее измерение
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Энд самое моё любимое измерение, так как оно похоже на космос. В центре энда находится башни и портал в обычный мир, а подальше мир разделяется на 4 биома: Островки Края; Равнины Края, Возвышенности Края и Окраины Края. В крае теоретически невозможно умереть от голода, ведь есть хорус который выпадает из дерева хоруса. При съедании плод хоруса восстанавливает 4 единицы голода, и для возможности съесть плод не требуется, чтобы игрок испытывал потребность в пище, кроме того, игрок может быть телепортирован в радиусе 5-8 блоков.
Но самой заветной мечтой настоящего искателя приключения является город края, в тором даже враги являются ценными.
Начнем именно с них-шалкеры, это существа размером с блок, имеют текстуру 1-1.5 блока в зависимости открыт или закрыт с них выпадает панцирь шалкера, который если соединить с сундуком и ещё 1 панцирем мы получим своеобразный рюкзак размером как одинарный сундук.
Это всё хорошо, но главная добыча на верху, элитры дающие игроку возможность летать, броня зачарованная на починку.
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На мой взгляд это самые глобальные обновления, которые внесли большой вклад в развитие данной игры.
Самое главное, игру развивает не только разработчики, но и само комьюнити, выпуская разные карты моды шейдеры ресурспаки плагины и много чего другого. Иногда даже кажется что это никакой не майнкрафт, а абсолютно другая игра.
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Вот и подошла к концу данная стать по-моему я рассказал самое интересное про эту игру, надеюсь читающему это понравилось, а на сегодня всё, всем пока.
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