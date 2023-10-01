Лучшие бюджетные скины CS2

Недавно вышла CS2 - новая графика, физика, редизайн некоторых карт. В данной статье мы попробуем разобраться какие недорогие скины будут неплохо смотреться в игре на новом движке Source 2. Все скины из этой статьи вы сможете получить на этом портале за КД (камни душ). Здесь будут разобраны не все скины, а только основные. Если захотите 2-ую часть, то напишите об этом в комментариях.

Основными критериями при выборе скинов на оружия будут:

ВТОРУЮ ЧАСТЬ,

1. Бюджетность - не все смогут позволить себе слишком дорогую раскраску по самым разным причинам. Некоторые из принципа не хотят заносить деньги, чтобы получить набор переливающихся пикселей, другие же испытывают финансовые проблемы. Для обоих групп есть выход в виде данного портала, где деньги, которые вы потратите на получение скинов будет конвертировано во время, которое вы потратите на добычу КД.2. Эстетическая красота - с выходом нового обновления изменилась, главным образом, графическая составляющая игры, тем самым мы получили не только красивые карты, но и измененные скины. Расцветки на пушках стали более яркими, что зашло далеко не всем, ведь от слишком ярких цветов могут уставать глаза. Так же, некоторые скины, которые хорошо смотрелись в прошлой версии из-за, как было указано ранее, переработок, нескромное количество скинов перестали выделятся и стали тусклыми, изменилась их цветовая гамма.3. Вложение - мы попытаемся выбрать те раскраски, которые в будущем могут подорожать. Данный критерий больше основан на личном интуитивном мнении автора и абсолютно субъективен. То есть грубо говоря это просто догадка, к которой я бы советовал вам относиться с долей скептицизма.Данный пистолет из коллекции "Решающий момент" имеет пузырчатый узор в виде извилин, вылетающих из черепа, нарисованного на ручке пистолета и нанесённый при помощи трафарета. Является неплохим выбором за счёт низкой стоимости и красоты, которую вы за неё получите. Рекомендую покупать данный скин в качестве После полевых испытаний, потому что потёртостей видно не будет, а эстетический вид сохранится.Ещё один неплохой скин на пистолет, который вы будете использовать чаще всего на пистолетном раунде. Согласитесь, за свои деньги данный скин выглядит очень недурно. Покрашенный в красный цвет пистолет, с нанёсённым при помощи трафарета изображением водяного духа, будет радовать вас каждый пистолетный раунд своим изящным видом. Как и предыдущий скин советую покупать его в качестве после полевых испытаний.Грозный самозарядный пистолет 45 калибра не менее грозен и в контре. Его часто используют аимеры за его огромную точностью. Да, вы правильно поняли - это самое точное оружие без оптического прицела в игре. Игроки с про-сцены советуют использовать на форс-раундах, предварительно закупив броню и шлем. Хедшоты с данного оружия не менее сносны, чем его внешний вид, и будет очень разумно подобрать к нему скин, который будет подчёркивать его наилучшие черты черты. Таковым оказался скин "Заговор" из кейса операции "Прорыв". Окрашенный баллончиком в черный цвет с жёлтой полосой пистолет, будет круто смотреться в игре с качеством "Немного поношенное".Эту пушку принято покупать после пистолетных раундов, чтобы в случае поражения не отдать свою винтовку врагу. Какого было моё удивление, когда я узнал, что данный скин из коллекции "Решающий момент" для такого довольно таки популярного оружия в качестве "после полевых испытаний" стоит практически сущие копейки. Прекрасно разрисованный пистолет-пулемёт безусловно будет приносить вам радость при каждой покупке.В описании игры говорится, что это слабая, но точная копия АК-47. И в этом есть смысл, ведь хоть эта винтовка и не может нанести достаточно урона в голову в шлеме, чтобы положить противника с одной пули, но имеет неплохую кучность. Благодаря этому вы можете убивать врагов с зажима с 4-6 пуль на ближней и дальней дистанции соответственно. Подобрать скин к данной винтовке было непросто, но спустя несколько минут мониторинга, я обнаружил этот неплохой бюджетный скин. Я рекомендую приобретать его в качестве "Немного поношенное" для пущего эффекта.Эту советскую штурмовую винтовку знает практически чуть ли не каждый человек в мире. И не зря. Ведь простота сборки, прочность в сочетании с огромной огневой мощью породили огромную известность этому оружию. В нашей игре эта винтовка не менее грозная. На фоне других она отличается неплохим боезапасом и возможность с одного выстрела убить оппонента в голову в шлеме. Из-за распространённости этого оружия большую стоимость имеют и скины на него. Предложенный мною скин я рекомендую покупать в качестве "после полевых испытаний"Последний скин на сегодня. Он немного необычен, но довольно таки эстетичен. Оружие из второго хромированного кейса на мой взгляд стоит купить именно потому что:1. За свой внешний вид его стоимость не такая уж и большая2. Возможно, это будет ваше первое оружие с хорошим качеством и с технологией StatTrak3. Он падает из довольно древнего кейса и может стать неплохой инвестицией на будущее