Steam ist eine Plattform, die bis in die frühen 2000er Jahre zurückreicht. Ursprünglich wurde dieses System WON genannt und diente als Multiplayer-Spielserver in Half-Life. Später begann sich die Plattform zu entwickeln, änderte den Namen und führte eine Reihe von Funktionen ein, die Benutzer bis heute begleiten. Es gibt die Möglichkeit, Freunde zu finden und per Chat mit ihnen in Kontakt zu treten, die Option, Spiele in der Cloud zu speichern, die Möglichkeit, Spiele und Ergänzungen in Spielen zu kaufen, und viele andere Funktionen, die dazu geführt haben, dass heute fast jeder Spieler ein Steam-Konto hat. Eine Zeit lang konnten Spiele mit einer Bankkarte oder einem PayPal-Konto gekauft werden. Die Plattform hat es jedoch viel einfacher gemacht, indem sie die Steam Wallet-Funktion eingeführt hat. Es ist ein digitales Banktool, mit dem Benutzer Geld auf Steam speichern können. Mit Hilfe dieser Mittel können sie auf der Plattform verfügbare Produkte kaufen. Die Steam Wallet ersetzt die Bankkarte und ermöglicht es dir, sicher einzukaufen, ohne deine persönlichen und Bankdaten auf der Plattform und in jedem Spiel separat teilen zu müssen. Laut Steam sollte das Wallet-Geld als Guthaben im Plattform-Shop behandelt werden, das nicht erstattungs- oder auszahlbar ist, aber im Shop zum Kauf von Abonnements oder anderen Steam-bezogenen Inhalten verwendet werden kann. Das Aufladen deiner Steam Wallet erfolgt durch Überweisung von Geldern von deiner Karte, deinem Bankkonto, PayPal oder durch Bitcoin-Umrechnung.