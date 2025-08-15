hanfred: es gibt PC-Spiele, schau dir die Angebotswände an
Gamehag: @elmender the animator hat 26 an den Regen gegeben
13e13dwdf: Gibt es noch weitere Spiele, die man auf dem PC spielen kann, um Soul Gems zu verdienen?
975174329: 13
Gemelas Castillo Atoche: Worüber sprichst du?
Gamehag: Tritt unserem Discord für tägliche Edelstein-Giveaways bei!
Kiara ayelen Ojeda: oder werden sie automatisch abgehoben
Kiara ayelen Ojeda: wie kann ich die Edelsteine abheben?
Zihad Pro: .....??
dem.pferd.heisst.horst: in ein anderes Land ziehen
Zihad Pro: Was soll ich jetzt tun?
Zihad Pro: Ich bin Bengale. Deshalb erscheint jedes Mal, wenn ich Edelsteine sammeln möchte, nur die Meldung, dass dieses Angebot in deinem Land nicht verfügbar ist.
Gemelas Castillo Atoche: Hallo
elmender the animator:
sebasanticami: Hallo
Zihad Pro: Hallo
伊雷娜: hallo
Loyer: 666
hanfred:
Loyer: Ich bin noch nicht regulär, du bist toll 👍
cronourameshi4: Hallo
带派不老铁: @2904363174, ich wurde bereits in minecraft fest angestellt, ich bin hier, um den Minecraft Dorfbewohner-Rettungsumhang zu grinden
pg541425: 1,07 $ Umfrage abgeschlossen
Loyer: 9•3
Loyer: chi?
带派不老铁: Dai Pai
Maria Filimon: Hallo
Loyer:
sonic: hallo
2904363174: So Daipai.
DevMaster:
akhum: Kann mir jemand sagen, welches das einfachste Spiel ist, das man abschließen kann?
2904363174: @带派不老铁 Bist du auch hier, um MC kostenlos zu bekommen
Gamehag: 11 Benutzer erhielten 109 vom Regen.
Agent52: Hallo
带派不老铁:
带派不老铁: Bruder, gib eine Umarmung, sag, was du auf dem Herzen hast, erzähl all die Kränkungen und Veränderungen, die du all die Jahre erlebt hast. Bruder, gib eine Umarmung, wenn du Tränen hast, lass sie fließen, lass alle Bitterkeit und Härte raus, die du in diesen Jahren erlebt hast.
lakshman251105: hallo
~Rev_2005:
pg541425: Prost
gabriel Tapp: nggjg
带派不老铁:
DevMaster:
Gamehag: @komedi-3561 tipped 20 to the Rain
320316197: lll
带派不老铁:
wagner_perac:
Gamehag: Tritt unserem Discord für tägliche Edelstein-Giveaways bei!