Wenn du nach kostenlosen Steam-Spielschlüsseln oder DLC-Codes suchst, bist du hier genau richtig! Gamehag bietet kostenlose Steam-Keys für Tausende von Spielen – alles, was du tun musst, ist ein paar Fragen zu beantworten oder ein paar Spiele kostenlos zu spielen!
Die günstigsten Spiele im Gamehag Shop kosten 500 Gems.
Durch das Spielen von Spielen und das Abschließen von Angeboten auf Gamehag kannst du deine Gems gegen Tausende verschiedener Steam-Keys einlösen – keine Kreditkarte erforderlich und kein Lösen von Rätseln oder Klicken auf fragwürdige Links!
Ja, Gamehag bietet 10+ Auszahlungsmethoden, einschließlich Krypto, Robux, direkten Banküberweisungen, Tausenden von Geschenkkarten und vielem mehr. Sieh dir die vollständige Liste der Auszahlungsmethoden auf der Cashout-Seite an.
Ja, der Gamehag Shop ermöglicht dir, Gems für Spiele auf allen Gaming-Plattformen einzulösen, einschließlich Xbox, PlayStation, Steam, Battle.net und mehr. Sieh dir hier alle Artikel im Shop an.
Das hängt von der Art der Angebote und Umfragen ab, die du abschließt. Wir empfehlen, zuerst Umfragen auszuprobieren, da sie konsistenter sind, aber du könntest es vorziehen, stattdessen Spiele zu spielen. Es kann zwischen 10 Minuten und einer Stunde dauern, 500 Gems zu verdienen, wenn du viele verschiedene Angebote und Umfragen ausprobierst.