带派不老铁 :

兄弟、ハグしてくれ、心の中のことを話してくれ、これまでの年月の辛さや変化を語り尽くしてくれ。兄弟、ハグしてくれ、涙があるなら流していい、これまで経験した辛さと苦しみを全部流してしまおう。