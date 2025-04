Obtenha a Carteira Steam absolutamente de graça!

Steam é uma plataforma que remonta ao início dos anos 2000. Inicialmente, este sistema era chamado WON e servia como um servidor de jogos multijogador no Half-Life. Mais tarde, a plataforma começou a se desenvolver, mudando o nome e introduzindo uma série de recursos que acompanham os usuários até hoje. Existe a oportunidade de fazer amigos e entrar em contato com eles através do chat, a opção de salvar jogos na nuvem, a capacidade de comprar jogos e adições em jogos, e muitos outros recursos que fizeram com que praticamente todos os jogadores tenham uma conta Steam hoje. Por algum tempo, os jogos podiam ser comprados usando um cartão bancário ou uma conta de dinheiro PayPal. No entanto, a plataforma tornou isso muito mais fácil ao introduzir a função Carteira Steam. É uma ferramenta bancária digital que permite aos usuários armazenar fundos no Steam. Com a ajuda desses fundos, eles podem comprar produtos disponíveis na plataforma. A Carteira Steam substitui o cartão bancário e permite que você compre com segurança sem ter que compartilhar seus dados pessoais e bancários na plataforma e em cada jogo separadamente. Segundo o Steam, o dinheiro da carteira deve ser tratado como um crédito na loja da plataforma, que não é reembolsável ou resgatável, mas pode ser usado na loja para comprar assinaturas ou outro conteúdo relacionado ao Steam. O recarga da sua Carteira Steam é feita transferindo fundos do seu cartão, conta bancária, PayPal ou usando a conversão de Bitcoin. No entanto, você também pode recarregar sua carteira graças ao Gamehag, trocando Soul Gems por dólares, com os quais você certamente comprará muitos jogos interessantes e complementos.