스팀 지갑을 완전히 무료로 받으세요!

Gem적립

1999年
1999年
Gem10
1999年
1999年
Gem266
3832801755
3832801755
Gem30
3832801755
3832801755
Gem7
Andre Nunez
Andre Nunez
Gem28
带派不老铁
带派不老铁
Gem10
带派不老铁
带派不老铁
Gem119
mmartinabazan
mmartinabazan
Gem45
Valena Martins
Valena Martins
Gem5
975174329
975174329
Gem50
saporojo7773
saporojo7773
Gem28
3832801755
3832801755
Gem7
伊雷娜
伊雷娜
Gem10
ncxnn_0603
ncxnn_0603
Gem30
Maria Filimon
Maria Filimon
Gem11
975174329
975174329
Gem30
elmender the animator
elmender the animator
Gem50
ncxnn_0603
ncxnn_0603
Gem20
3832801755
3832801755
Gem70
alexandrabrazillian
alexandrabrazillian
Gem14

Gem165

apprentice rank icon1999年: 11
mage rank iconhanfred: PC 게임이 있습니다, 오퍼월을 확인하세요
SystemGamehag: @elmender the animator이(가) Gem26을(를) Rain에게 팁으로 주었습니다
novice rank icon13e13dwdf: PC에서 Soul Gems를 얻을 수 있는 다른 게임이 더 있나요?
novice rank icon975174329: 13
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: 무슨 말이에요?
SystemGamehag: 매일 보석을 받을 수 있는 Discord에 참여하세요!
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: 아니면 저절로 출금되나요
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: 보석을 어떻게 인출하나요?
novice rank iconZihad Pro: .....??
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 다른 나라로 이사하다
novice rank iconZihad Pro: 그럼 이제 무엇을 해야 하나요?
novice rank iconZihad Pro: 저는 벵갈리입니다. 그래서 보석을 모으려고 할 때마다 이 혜택은 귀하의 국가에서 이용할 수 없다는 메시지만 나옵니다.
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: 안녕하세요
novice rank iconelmender the animator: Flashbang emote (inline chat version)
novice rank iconsebasanticami: 안녕하세요
novice rank iconZihad Pro: 안녕
novice rank icon伊雷娜: 안녕
novice rank iconLoyer: 666
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: 나는 아직 정규직이 아니야, 너 대단해👍
novice rank iconcronourameshi4: 안녕하세요
novice rank icon带派不老铁: @2904363174, 나는 이미 minecraft에서 정식이 되었고, 마인크래프트 주민 구조 망토를 노가다하러 왔다
novice rank iconpg541425: 1.07달러 설문 완료 Cat Yes emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: 9•3
novice rank iconLoyer: chi?
novice rank icon带派不老铁: 다이파이
novice rank iconMaria Filimon: 안녕하세요
novice rank iconLoyer: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconsonic: 안녕
novice rank icon2904363174: 정말 Daipai.
adept rank iconDevMaster: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconakhum: 누가 가장 쉽게 클리어할 수 있는 게임이 무엇인지 알려줄 수 있나요?
novice rank icon2904363174: @带派不老铁 너도 MC 공짜로 받으러 왔니
SystemGamehag: 11명의 사용자가 Rain으로부터 Gem109을 받았습니다.
novice rank iconAgent52: 안녕
novice rank icon带派不老铁: 1f62d emote (inline chat version)
novice rank icon带派不老铁: 형제야, 안아주고, 네 마음속 이야기를 말해봐, 이 몇 년간의 억울함과 변화들을 다 털어놔. 형제야, 안아주고, 눈물이 나면 흘려버려, 이 몇 년간 경험한 쓰라림과 아픔을 다 흘려보내.
novice rank iconlakshman251105: 안녕
novice rank icon~Rev_2005: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconpg541425: 건배
novice rank icongabriel Tapp: nggjg
novice rank icon带派不老铁: Modcheck emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Modcheck emote (inline chat version)
SystemGamehag: @komedi-3561 tipped Gem20 to the Rain
novice rank icon320316197: lll
novice rank icon带派不老铁: Gamba emote (inline chat version)
apprentice rank iconwagner_perac: Gamba emote (inline chat version)
SystemGamehag: 매일 Gem을 받을 수 있는 Discord에 참여하세요!
novice rank icon带派不老铁: Vibin emote (inline chat version)
채팅을 시작하려면 로그인하세요

52

0/160

스팀 지갑(기프트 카드) 무료!스팀 지갑(기프트 카드) 무료!

스팀 지갑을 완전히 무료로 받으세요!

Steam은 2000년대 초로 거슬러 올라가는 플랫폼입니다. 초기에는 이 시스템이 WON이라고 불렸고 Half-Life의 멀티플레이어 게임 서버 역할을 했습니다. 이후 플랫폼은 발전을 거듭하며 이름을 변경하고, 오늘날까지 사용자들을 동반하는 다양한 기능을 도입했습니다. 친구를 추가하고 채팅으로 소통할 수 있으며, 클라우드에 게임을 저장하고, 게임 및 추가 콘텐츠를 구매하는 기능 등이 있습니다. 이러한 기능 덕분에 거의 모든 플레이어가 오늘날 Steam 계정을 보유하고 있습니다. 한동안 게임은 은행 카드나 PayPal 현금 계정을 통해 구매할 수 있었습니다. 그러나 플랫폼은 Steam 지갑 기능을 도입해 이를 더욱 간편하게 만들었습니다. 이는 사용자가 Steam에 자금을 보관할 수 있게 하는 디지털 금융 도구입니다. 이 자금을 통해 플랫폼에서 제공되는 제품을 구매할 수 있습니다. Steam 지갑은 은행 카드를 대체하며, 플랫폼 및 각 게임에서 개인 및 은행 정보를 공유하지 않고도 안전하게 쇼핑할 수 있게 해줍니다. Steam에 따르면 지갑의 금액은 플랫폼 상점의 크레딧으로 간주되어 환불이나 현금화는 불가하지만, 구독이나 기타 Steam 관련 콘텐츠 구매에 사용할 수 있습니다. Steam 지갑 충전은 카드, 은행 계좌, PayPal에서 자금을 이전하거나 비트코인 전환을 사용해 이루어집니다. 하지만 Gamehag를 통해 젬을 달러로 교환해 지갑을 충전할 수도 있으며, 이를 통해 많은 흥미로운 게임과 애드온을 구매할 수 있습니다.

1단계

게임 플레이 Gamba emote (inline chat version)
Gem18,130
Solitaire Royale - Win Money Background

Solitaire Royale - Win Money

Gem18,130
Bingo Stars - Win Real Money Background

Bingo Stars - Win Real Money

Gem36,060
Nations of Darkness Background

Nations of Darkness

Gem76,161
Jackpot Buffalo Slots Background

Jackpot Buffalo Slots

Gem22,458
We Are Warriors! Background

We Are Warriors!

Gem8,820
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem82,341
Double Win Slots Casino Game Background

Double Win Slots Casino Game

Gem77,345
Puzzles & Chaos: Frozen Castle Background

Puzzles & Chaos: Frozen Castle

Gem32,219
LUDUS - Merge Arena PvP Background

LUDUS - Merge Arena PvP

Gem8,997
World Of Warships Background

World Of Warships

Gem13,119
Triple Puzzle Match Background

Triple Puzzle Match

Gem2,940
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem8,645
Forge of Empires: Build a City Background

Forge of Empires: Build a City

Gem154,244
MPL: Real Money Card Games Background

MPL: Real Money Card Games

Gem50,180
Slots Rush: Vegas Casino Slots Background

Slots Rush: Vegas Casino Slots

Gem168,262
Jackpot Master™ Slots-Casino Background

Jackpot Master™ Slots-Casino

Gem150,118
Color Bolts Sort Background

Color Bolts Sort

Gem670,904
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem60,356
Battle Night: Cyberpunk RPG Background

Battle Night: Cyberpunk RPG

Gem129,714
Rise of Kingdoms Background

Rise of Kingdoms

Gem34,509
Egg Defense Background

Egg Defense

Gem22,185
Cash Frenzy™ - Slots Casino Background

Cash Frenzy™ - Slots Casino

Gem100,352
Sea of Conquest Background

Sea of Conquest

Gem47,209
Slot Mate - Vegas Slot Casino Background

Slot Mate - Vegas Slot Casino

Gem41,246
Spades Pop Background

Spades Pop

Gem33,386
Bitcoin Miner: Idle Tycoon Background

Bitcoin Miner: Idle Tycoon

Gem20,459
Zen Life: Tile Match Games Background

Zen Life: Tile Match Games

Gem115,820
Rise of Kingdoms: Lost Crusade Background

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Gem11,811
Skip-Bo™: Solitaire Card Game Background

Skip-Bo™: Solitaire Card Game

Gem23,067
Fortune Words – Lucky Spin Background

Fortune Words – Lucky Spin

Gem208,407
Call of Dragons Background

Call of Dragons

Gem297,446
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem398,991
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem27,942
Number Match: Ten Crush Puzzle Background

Number Match: Ten Crush Puzzle

Gem33,286
Legendary Hero Classic Slots Background

Legendary Hero Classic Slots

Gem94,194
MU: Dark Epoch Background

MU: Dark Epoch

Gem206,366
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem7,960
Block Candy Jam Background

Block Candy Jam

Gem43,297
Path of Mystic Beasts Background

Path of Mystic Beasts

Gem56,141
Merge Designer Background

Merge Designer

2단계

설문 참여 Chatting emote (inline chat version)
collapse emote (inline chat version)

설문을 이용하려면 가입이 필요합니다.

3단계

젬 출금 Vibin emote (inline chat version)
Steam 기프트 카드

$10 Steam 기프트 카드

Gem10,000
Steam 기프트 카드

$25 Steam 기프트 카드

Gem25,000
Steam 기프트 카드

$50 Steam 기프트 카드

Gem50,000

정보

지역: global

유형: 기프트 카드

Steam은 2000년대 초로 거슬러 올라가는 플랫폼입니다. 초기에는 이 시스템이 WON이라고 불렸고 Half-Life의 멀티플레이어 게임 서버 역할을 했습니다. 이후 플랫폼은 발전을 거듭하며 이름을 변경하고, 오늘날까지 사용자들을 동반하는 다양한 기능을 도입했습니다. 친구를 추가하고 채팅으로 소통할 수 있으며, 클라우드에 게임을 저장하고, 게임 및 추가 콘텐츠를 구매하는 기능 등이 있습니다. 이러한 기능 덕분에 거의 모든 플레이어가 오늘날 Steam 계정을 보유하고 있습니다. 한동안 게임은 은행 카드나 PayPal 현금 계정을 통해 구매할 수 있었습니다. 그러나 플랫폼은 Steam 지갑 기능을 도입해 이를 더욱 간편하게 만들었습니다. 이는 사용자가 Steam에 자금을 보관할 수 있게 하는 디지털 금융 도구입니다. 이 자금을 통해 플랫폼에서 제공되는 제품을 구매할 수 있습니다. Steam 지갑은 은행 카드를 대체하며, 플랫폼 및 각 게임에서 개인 및 은행 정보를 공유하지 않고도 안전하게 쇼핑할 수 있게 해줍니다. Steam에 따르면 지갑의 금액은 플랫폼 상점의 크레딧으로 간주되어 환불이나 현금화는 불가하지만, 구독이나 기타 Steam 관련 콘텐츠 구매에 사용할 수 있습니다. Steam 지갑 충전은 카드, 은행 계좌, PayPal에서 자금을 이전하거나 비트코인 전환을 사용해 이루어집니다. 하지만 Gamehag를 통해 젬을 달러로 교환해 지갑을 충전할 수도 있으며, 이를 통해 많은 흥미로운 게임과 애드온을 구매할 수 있습니다.

koKO
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KO

플랫폼

적립게임출금게임 정보도움말회사 소개

보상

제휴리더보드로벅스Google Play스팀 지갑스팀 키

기사

View More

포럼

My Free Farm 2GameHag ITA - CompitiGardenscapeLast ChaosView More

연결 유지

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. 모든 권리 보유.

RCPE Ventures LTD 소유. Lootably, Inc.에서 운영.

서비스 약관개인정보 처리방침