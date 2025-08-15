스팀 지갑을 완전히 무료로 받으세요!

Steam은 2000년대 초로 거슬러 올라가는 플랫폼입니다. 초기에는 이 시스템이 WON이라고 불렸고 Half-Life의 멀티플레이어 게임 서버 역할을 했습니다. 이후 플랫폼은 발전을 거듭하며 이름을 변경하고, 오늘날까지 사용자들을 동반하는 다양한 기능을 도입했습니다. 친구를 추가하고 채팅으로 소통할 수 있으며, 클라우드에 게임을 저장하고, 게임 및 추가 콘텐츠를 구매하는 기능 등이 있습니다. 이러한 기능 덕분에 거의 모든 플레이어가 오늘날 Steam 계정을 보유하고 있습니다. 한동안 게임은 은행 카드나 PayPal 현금 계정을 통해 구매할 수 있었습니다. 그러나 플랫폼은 Steam 지갑 기능을 도입해 이를 더욱 간편하게 만들었습니다. 이는 사용자가 Steam에 자금을 보관할 수 있게 하는 디지털 금융 도구입니다. 이 자금을 통해 플랫폼에서 제공되는 제품을 구매할 수 있습니다. Steam 지갑은 은행 카드를 대체하며, 플랫폼 및 각 게임에서 개인 및 은행 정보를 공유하지 않고도 안전하게 쇼핑할 수 있게 해줍니다. Steam에 따르면 지갑의 금액은 플랫폼 상점의 크레딧으로 간주되어 환불이나 현금화는 불가하지만, 구독이나 기타 Steam 관련 콘텐츠 구매에 사용할 수 있습니다. Steam 지갑 충전은 카드, 은행 계좌, PayPal에서 자금을 이전하거나 비트코인 전환을 사용해 이루어집니다. 하지만 Gamehag를 통해 젬을 달러로 교환해 지갑을 충전할 수도 있으며, 이를 통해 많은 흥미로운 게임과 애드온을 구매할 수 있습니다.

