로벅스를 완전히 무료로 받으세요!

로벅스는 Roblox 게임의 가상 화폐입니다. 무료로 받아 게임 플레이를 향상하고 스킨을 구매하며 프리미엄 콘텐츠를 잠금 해제하세요. Gamehag에서는 Roblox를 위한 달러 충전도 무료로 찾을 수 있습니다: $10, $15, $20, $25, 그리고 최대 $200까지. Amazon 기프트 카드, PayPal 현금, Venmo 현금, Steam/Xbox/PlayStation 게임 키 및 기타 많은 기프트 카드 등 다양한 보상 옵션이 있습니다. 로벅스 지급에는 추가 인증이 필요 없습니다.
지역: global
유형: 게임 충전
예, Gamehag에서 게임을 플레이하고, 동영상을 시청하고, 설문에 참여하고, 오퍼를 완료하여 무료로 10,000 로벅스를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 Gamehag 젬을 Roblox 기프트 카드로 교환해 로벅스를 구매할 수 있습니다.
예. 기프트 카드 없이도 로벅스를 Roblox 계정으로 직접 출금할 수 있습니다. 출금으로 이동해 로벅스를 선택하세요.
비율은 1,000 젬 = 100 로벅스입니다. 최소 교환은 500 젬(50 로벅스)입니다.
프리미엄이 아닌 회원의 표준 로벅스 요금은 구매 금액에 따라 달라집니다:
Roblox 프리미엄 멤버십에 가입하면 Roblox 경험을 더욱 풍부하게 만드는 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다. 요금제에 따라 월 450, 1,000 또는 2,200 로벅스의 월간 로벅스를 받으며, 추가 로벅스 구매 시 10% 보너스도 제공됩니다. 또한 프리미엄 전용 아바타 아이템, 일부 기능에 대한 조기 접근, 다른 사용자와의 한정 아이템 거래 기능을 이용할 수 있습니다. 크리에이터인 경우 셔츠, 바지, 액세스 패스를 판매하여 자신의 게임에서 로벅스를 벌 수 있습니다. 정기적으로 플레이, 제작, 커스터마이즈하는 사용자에게 좋은 선택입니다. 언제든지 취소할 수 있으며, 혜택은 결제 주기 종료까지 유지됩니다.
Roblox 프리미엄은 현재 세 가지 월 구독 등급을 제공합니다. Premium 450 요금제는 월 $4.99이며 매달 450 로벅스를 제공합니다. Premium 1000 요금제는 월 $9.99로 1,000 로벅스를, Premium 2200 요금제는 월 $19.99로 매달 2,200 로벅스를 제공합니다. 모든 등급은 추가 로벅스 구매 시 10% 보너스, 거래 및 판매 기능, 독점 아바타 상점 아이템 등 동일한 핵심 혜택을 포함하므로 차이는 매월 제공되는 로벅스 수량입니다. 필요에 따라 언제든지 업그레이드, 다운그레이드 또는 취소할 수 있습니다.
예, Roblox 웹사이트에서 기프트 카드를 통해 로벅스를 구매하면 모바일 기기나 콘솔에서 구매하는 것보다 최대 25% 더 많은 로벅스를 받을 수 있습니다. 따라서 웹사이트가 로벅스를 구매하기 가장 경제적인 플랫폼입니다. 또한 Gamehag에서 작업을 완료하고 젬을 교환하여 무료 로벅스를 획득할 수 있습니다.
로벅스는 Roblox 전반에서 사용되는 가상 화폐입니다. 플레이어는 아바타 액세서리, 의류, 특수 능력, 게임 패스, 다른 사용자가 만든 프리미엄 경험 등 다양한 아이템을 구매할 수 있습니다. 로벅스를 통해 아바타를 개인화하고, 고유 콘텐츠를 잠금 해제하며, 좋아하는 게임 개발자를 지원할 수 있습니다.