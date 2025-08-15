로벅스를 완전히 무료로 받으세요!

로벅스는 Roblox 게임의 가상 화폐입니다. 무료로 받아 게임 플레이를 향상하고 스킨을 구매하며 프리미엄 콘텐츠를 잠금 해제하세요. Gamehag에서는 Roblox를 위한 달러 충전도 무료로 찾을 수 있습니다: $10, $15, $20, $25, 그리고 최대 $200까지. Amazon 기프트 카드, PayPal 현금, Venmo 현금, Steam/Xbox/PlayStation 게임 키 및 기타 많은 기프트 카드 등 다양한 보상 옵션이 있습니다. 로벅스 지급에는 추가 인증이 필요 없습니다.

FAQ

Gamehag에서 로벅스 직접 지급을 지원하나요? 예. 기프트 카드 없이도 로벅스를 Roblox 계정으로 직접 출금할 수 있습니다. 출금으로 이동해 로벅스를 선택하세요.

Gamehag 젬을 로벅스로 얼마나 교환할 수 있나요? 비율은 1,000 젬 = 100 로벅스입니다. 최소 교환은 500 젬(50 로벅스)입니다. 500 = 50 로벅스

= 50 로벅스 1,000 = 100 로벅스

= 100 로벅스 50,000 = 5,000 로벅스

로벅스 가격은 얼마인가요? 프리미엄이 아닌 회원의 표준 로벅스 요금은 구매 금액에 따라 달라집니다: $4.99: 400 로벅스

400 로벅스 $9.99: 800 로벅스

800 로벅스 $19.99: 1,700 로벅스

1,700 로벅스 $49.99: 4,500 로벅스

4,500 로벅스 $99.99: 10,000 로벅스

10,000 로벅스 $199.99: 22,500 로벅스

Roblox 프리미엄 멤버십의 이점은 무엇인가요? Roblox 프리미엄 멤버십에 가입하면 Roblox 경험을 더욱 풍부하게 만드는 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다. 요금제에 따라 월 450, 1,000 또는 2,200 로벅스의 월간 로벅스를 받으며, 추가 로벅스 구매 시 10% 보너스도 제공됩니다. 또한 프리미엄 전용 아바타 아이템, 일부 기능에 대한 조기 접근, 다른 사용자와의 한정 아이템 거래 기능을 이용할 수 있습니다. 크리에이터인 경우 셔츠, 바지, 액세스 패스를 판매하여 자신의 게임에서 로벅스를 벌 수 있습니다. 정기적으로 플레이, 제작, 커스터마이즈하는 사용자에게 좋은 선택입니다. 언제든지 취소할 수 있으며, 혜택은 결제 주기 종료까지 유지됩니다.

Roblox 프리미엄의 다양한 가격대는 무엇인가요? Roblox 프리미엄은 현재 세 가지 월 구독 등급을 제공합니다. Premium 450 요금제는 월 $4.99이며 매달 450 로벅스를 제공합니다. Premium 1000 요금제는 월 $9.99로 1,000 로벅스를, Premium 2200 요금제는 월 $19.99로 매달 2,200 로벅스를 제공합니다. 모든 등급은 추가 로벅스 구매 시 10% 보너스, 거래 및 판매 기능, 독점 아바타 상점 아이템 등 동일한 핵심 혜택을 포함하므로 차이는 매월 제공되는 로벅스 수량입니다. 필요에 따라 언제든지 업그레이드, 다운그레이드 또는 취소할 수 있습니다.

로벅스를 절약하거나 할인받을 다른 방법이 있나요? 예, Roblox 웹사이트에서 기프트 카드를 통해 로벅스를 구매하면 모바일 기기나 콘솔에서 구매하는 것보다 최대 25% 더 많은 로벅스를 받을 수 있습니다. 따라서 웹사이트가 로벅스를 구매하기 가장 경제적인 플랫폼입니다. 또한 Gamehag에서 작업을 완료하고 젬을 교환하여 무료 로벅스를 획득할 수 있습니다.