免费获取 Robux！

Robux 是 Roblox 游戏中的虚拟货币。免费获取它们来提升你的游戏体验、购买皮肤并解锁高级内容。在 Gamehag 你还可以找到 Roblox 的美元充值：$10、$15、$20、$25，以及任意金额最高至 $200。多种奖励选项，包括亚马逊礼品卡、PayPal 现金、Venmo 现金、Steam/Xbox/PlayStation 游戏钥匙以及更多礼品卡。Robux 支付无需验证。

常见问题

Gamehag 是否支持直接发放 Robux？ 支持。你可以直接将 Robux 提现至你的 Roblox 账户——无需礼品卡。前往 提现 并选择 Robux。

我可以将 Gamehag 的 Gems 兑换成多少 Robux？ 兑换比例为 1,000 Gems = 100 Robux。最低兑换为 500 Gems（50 Robux）。 500 = 50 Robux

= 50 Robux 1,000 = 100 Robux

= 100 Robux 50,000 = 5,000 Robux

Robux 多少钱？ 非会员的 Robux 标准价格会因购买数量而变化： $4.99: 400 Robux

400 Robux $9.99: 800 Robux

800 Robux $19.99: 1,700 Robux

1,700 Robux $49.99: 4,500 Robux

4,500 Robux $99.99: 10,000 Robux

10,000 Robux $199.99: 22,500 Robux

订阅 Roblox Premium 有哪些好处？ Roblox Premium 为希望在 Roblox 获得更多体验的玩家提供多项专属权益。你将根据方案每月获得 450、1,000 或 2,200 Robux 的月度补贴，并对所有额外 Robux 购买享受 10% 的奖励。会员还能获取仅限 Premium 的头像物品、某些功能的抢先体验，以及与其他用户交易限量物品的能力。如果你是创作者，Premium 允许你出售衬衫、裤子和通行证，从你的游戏中赚取 Robux。对于经常游玩、创作或自定义的玩家来说，这是很划算的选择。你可以随时取消，权益会持续到结算周期结束。

Roblox Premium 有哪些不同的价格档位？ Roblox Premium 目前提供三种月度订阅方案。Premium 450 每月 $4.99，包含 450 Robux；Premium 1000 每月 $9.99，包含 1,000 Robux；Premium 2200 每月 $19.99，包含 2,200 Robux。所有档位包含相同的核心权益，如额外购买 10% 奖励、交易与出售物品权限以及专属头像物品——主要区别在于每月获得的 Robux 数量。你可以根据需要随时升级、降级或取消。

还有其他方式可以在购买 Robux 时省钱或获得折扣吗？ 有的。通过 Roblox 官网使用礼品卡购买 Robux，通常相比在移动设备或游戏主机上购买可多获得最高 25% 的 Robux。因此，网站是购买 Robux 成本最低的平台。此外，你也可以通过 Gamehag 完成任务来赚取 Gems 并兑换免费 Robux。