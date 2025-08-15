免费获取 Robux！

Gem赚取

Gem10
Gem266
Gem30
Gem7
Gem28
Gem10
Gem119
Gem45
Gem5
Gem50
Gem28
Gem7
Gem10
Gem30
Gem11
Gem30
Gem50
Gem20
Gem70
Gem14

Gem165

novice rank icon3832801755: 11
apprentice rank icon1999年: 11
mage rank iconhanfred: 有PC游戏，查看优惠墙
SystemGamehag: @elmender the animator 给了 Gem26 小费给雨
novice rank icon13e13dwdf: 还有更多可以在电脑上玩来获得Soul Gems的游戏吗？
novice rank icon975174329: 13
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: 你在说什么？
SystemGamehag: 加入我们的 Discord，每天都有宝石赠送！
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: 还是它们会自动提取
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: 我要如何提取宝石？
novice rank iconZihad Pro: .....??
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 搬到另一个国家
novice rank iconZihad Pro: 那我现在应该怎么办？
novice rank iconZihad Pro: 我是孟加拉人。所以每当我想收集宝石时，唯一出现的就是该优惠在你的国家不可用。
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: 你好
novice rank iconelmender the animator: Flashbang emote (inline chat version)
novice rank iconsebasanticami: 你好
novice rank iconZihad Pro: 你好
novice rank icon伊雷娜:
novice rank iconLoyer: 666
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: 我还没转正，你厉害👍
novice rank iconcronourameshi4: 你好
novice rank icon带派不老铁: @2904363174，我已经转正minecraft了，我是来肝我的世界村民救援披风的
novice rank iconpg541425: 1.07美元的调查已完成 Cat Yes emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: 9•3
novice rank iconLoyer: chi？
novice rank icon带派不老铁: 带派
novice rank iconMaria Filimon: 你好
novice rank iconLoyer: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconsonic:
novice rank icon2904363174: 太带派了
adept rank iconDevMaster: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconakhum: 有人能告诉我哪个游戏最容易通关吗？
novice rank icon2904363174: @带派不老铁 你也是来白嫖MC的嘛
SystemGamehag: 11位用户从雨中获得了Gem109
novice rank iconAgent52:
novice rank icon带派不老铁: 1f62d emote (inline chat version)
novice rank icon带派不老铁: 兄弟抱一下，说说你心里话，说尽这些年你的委屈和沧桑变化。兄弟抱一下，有泪你就流吧，流尽这些年你经历的，心酸和苦辣
novice rank iconlakshman251105:
novice rank icon~Rev_2005: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconpg541425: 干杯
novice rank icongabriel Tapp: nggjg
novice rank icon带派不老铁: Modcheck emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Modcheck emote (inline chat version)
SystemGamehag: @komedi-3561 tipped Gem20 to the Rain
novice rank icon320316197: lll
novice rank icon带派不老铁: Gamba emote (inline chat version)
apprentice rank iconwagner_perac: Gamba emote (inline chat version)
SystemGamehag: 加入我们的 Discord获取每日宝石赠品！
免费获取 Robux、Roblox（游戏充值）！免费获取 Robux、Roblox（游戏充值）！

免费获取 Robux！

Robux 是 Roblox 游戏中的虚拟货币。免费获取它们来提升你的游戏体验、购买皮肤并解锁高级内容。在 Gamehag 你还可以找到 Roblox 的美元充值：$10、$15、$20、$25，以及任意金额最高至 $200。多种奖励选项，包括亚马逊礼品卡、PayPal 现金、Venmo 现金、Steam/Xbox/PlayStation 游戏钥匙以及更多礼品卡。Robux 支付无需验证。

步骤 1

玩游戏 Gamba emote (inline chat version)
Gem18,130
Solitaire Royale - Win Money Background

Solitaire Royale - Win Money

Gem18,130
Bingo Stars - Win Real Money Background

Bingo Stars - Win Real Money

Gem36,060
Nations of Darkness Background

Nations of Darkness

Gem76,161
Jackpot Buffalo Slots Background

Jackpot Buffalo Slots

Gem22,458
We Are Warriors! Background

We Are Warriors!

Gem8,820
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem82,341
Double Win Slots Casino Game Background

Double Win Slots Casino Game

Gem77,345
Puzzles & Chaos: Frozen Castle Background

Puzzles & Chaos: Frozen Castle

Gem32,219
LUDUS - Merge Arena PvP Background

LUDUS - Merge Arena PvP

Gem8,997
World Of Warships Background

World Of Warships

Gem13,119
Triple Puzzle Match Background

Triple Puzzle Match

Gem2,940
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem8,645
Forge of Empires: Build a City Background

Forge of Empires: Build a City

Gem154,244
MPL: Real Money Card Games Background

MPL: Real Money Card Games

Gem50,180
Slots Rush: Vegas Casino Slots Background

Slots Rush: Vegas Casino Slots

Gem168,262
Jackpot Master™ Slots-Casino Background

Jackpot Master™ Slots-Casino

Gem150,118
Color Bolts Sort Background

Color Bolts Sort

Gem670,904
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem60,356
Battle Night: Cyberpunk RPG Background

Battle Night: Cyberpunk RPG

Gem129,714
Rise of Kingdoms Background

Rise of Kingdoms

Gem34,509
Egg Defense Background

Egg Defense

Gem22,185
Cash Frenzy™ - Slots Casino Background

Cash Frenzy™ - Slots Casino

Gem100,352
Sea of Conquest Background

Sea of Conquest

Gem47,209
Slot Mate - Vegas Slot Casino Background

Slot Mate - Vegas Slot Casino

Gem41,246
Spades Pop Background

Spades Pop

Gem33,386
Bitcoin Miner: Idle Tycoon Background

Bitcoin Miner: Idle Tycoon

Gem20,459
Zen Life: Tile Match Games Background

Zen Life: Tile Match Games

Gem115,820
Rise of Kingdoms: Lost Crusade Background

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Gem11,811
Skip-Bo™: Solitaire Card Game Background

Skip-Bo™: Solitaire Card Game

Gem23,067
Fortune Words – Lucky Spin Background

Fortune Words – Lucky Spin

Gem208,407
Call of Dragons Background

Call of Dragons

Gem297,446
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem398,991
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem27,942
Number Match: Ten Crush Puzzle Background

Number Match: Ten Crush Puzzle

Gem33,286
Legendary Hero Classic Slots Background

Legendary Hero Classic Slots

Gem94,194
MU: Dark Epoch Background

MU: Dark Epoch

Gem206,366
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem7,960
Block Candy Jam Background

Block Candy Jam

Gem43,297
Path of Mystic Beasts Background

Path of Mystic Beasts

Gem56,141
Merge Designer Background

Merge Designer

步骤 2

参与调查 Chatting emote (inline chat version)
collapse emote (inline chat version)

你需要注册后才能参与调查。

步骤 3

提现你的 Gems Vibin emote (inline chat version)
Robux

Robux

Robux 50

Gem500
Robux

Robux

Robux 100

Gem1,000
Robux

Robux

Robux 2,500

Gem25,000

信息

地区: 全球

类型: 游戏充值

Robux 是 Roblox 游戏中的虚拟货币。免费获取它们来提升你的游戏体验、购买皮肤并解锁高级内容。在 Gamehag 你还可以找到 Roblox 的美元充值：$10、$15、$20、$25，以及任意金额最高至 $200。多种奖励选项，包括亚马逊礼品卡、PayPal 现金、Venmo 现金、Steam/Xbox/PlayStation 游戏钥匙以及更多礼品卡。Robux 支付无需验证。

常见问题

真的可以免费获得 10,000 Robux 吗？

可以。你可以通过在 Gamehag 玩游戏、看视频、做调查和完成任务 来赚取 10,000 个免费的 Robux。然后你可以 用 Gamehag 的 Gems 兑换 Roblox 礼品卡并购买 Robux

Gamehag 是否支持直接发放 Robux？

支持。你可以直接将 Robux 提现至你的 Roblox 账户——无需礼品卡。前往 提现 并选择 Robux。

我可以将 Gamehag 的 Gems 兑换成多少 Robux？

兑换比例为 1,000 Gems = 100 Robux。最低兑换为 500 Gems（50 Robux）。

  • Gem500 = 50 Robux
  • Gem1,000 = 100 Robux
  • Gem50,000 = 5,000 Robux

Robux 多少钱？

非会员的 Robux 标准价格会因购买数量而变化：

  • $4.99: 400 Robux
  • $9.99: 800 Robux
  • $19.99: 1,700 Robux
  • $49.99: 4,500 Robux
  • $99.99: 10,000 Robux
  • $199.99: 22,500 Robux

订阅 Roblox Premium 有哪些好处？

Roblox Premium 为希望在 Roblox 获得更多体验的玩家提供多项专属权益。你将根据方案每月获得 450、1,000 或 2,200 Robux 的月度补贴，并对所有额外 Robux 购买享受 10% 的奖励。会员还能获取仅限 Premium 的头像物品、某些功能的抢先体验，以及与其他用户交易限量物品的能力。如果你是创作者，Premium 允许你出售衬衫、裤子和通行证，从你的游戏中赚取 Robux。对于经常游玩、创作或自定义的玩家来说，这是很划算的选择。你可以随时取消，权益会持续到结算周期结束。

Roblox Premium 有哪些不同的价格档位？

Roblox Premium 目前提供三种月度订阅方案。Premium 450 每月 $4.99，包含 450 Robux；Premium 1000 每月 $9.99，包含 1,000 Robux；Premium 2200 每月 $19.99，包含 2,200 Robux。所有档位包含相同的核心权益，如额外购买 10% 奖励、交易与出售物品权限以及专属头像物品——主要区别在于每月获得的 Robux 数量。你可以根据需要随时升级、降级或取消。

还有其他方式可以在购买 Robux 时省钱或获得折扣吗？

有的。通过 Roblox 官网使用礼品卡购买 Robux，通常相比在移动设备或游戏主机上购买可多获得最高 25% 的 Robux。因此，网站是购买 Robux 成本最低的平台。此外，你也可以通过 Gamehag 完成任务来赚取 Gems 并兑换免费 Robux。

什么是 Robux？它可以用来做什么？

Robux 是整个 Roblox 平台使用的虚拟货币。玩家可以用 Robux 购买各种游戏内物品，包括头像配饰、服装、特殊能力、游戏通行证以及其他用户创作的高级体验。Robux 能让玩家个性化头像、解锁独特内容，并支持你喜爱的游戏开发者。

