Robux, Roblox (गेम रिचार्ज) बिल्कुल मुफ्त!Robux, Roblox (गेम रिचार्ज) बिल्कुल मुफ्त!

Robux बिल्कुल मुफ्त प्राप्त करें!

Robux, Roblox गेम की वर्चुअल मुद्रा है। उन्हें मुफ्त में प्राप्त करें, गेमप्ले बेहतर करें, स्किन्स खरीदें और प्रीमियम सामग्री अनलॉक करें। Gamehag के साथ आपको Roblox के लिए $10, $15, $20, $25 और $200 तक की मुफ्त डॉलर रिचार्ज भी मिलेंगे। अनेक इनाम विकल्प — Amazon गिफ्ट कार्ड, PayPal नकद, Venmo नकद, Steam/Xbox/PlayStation गेम कीज़ और कई अन्य गिफ्ट कार्ड्स। Robux पेआउट के लिए कोई वेरिफ़िकेशन नहीं।

चरण 1

गेम खेलें Gamba emote (inline chat version)

अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर गेम डाउनलोड करें और खेलें ताकि Gamehag जेम्स कमा सकें। अपने जेम्स प्राप्त करने के लिए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।

Gem18,130
Solitaire Royale - Win Money Background

Solitaire Royale - Win Money

Gem18,130
Bingo Stars - Win Real Money Background

Bingo Stars - Win Real Money

Gem2,06,366
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem22,458
We Are Warriors! Background

We Are Warriors!

Gem36,060
Nations of Darkness Background

Nations of Darkness

Gem8,820
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem99,555
Jackpot Buffalo Slots Background

Jackpot Buffalo Slots

Gem50,180
Slots Rush: Vegas Casino Slots Background

Slots Rush: Vegas Casino Slots

Gem8,997
World Of Warships Background

World Of Warships

Gem77,345
Puzzles & Chaos: Frozen Castle Background

Puzzles & Chaos: Frozen Castle

Gem32,219
LUDUS - Merge Arena PvP Background

LUDUS - Merge Arena PvP

Gem24,876
Castle Duels: Royal PvP Battle Background

Castle Duels: Royal PvP Battle

Gem33,386
Bitcoin Miner: Idle Tycoon Background

Bitcoin Miner: Idle Tycoon

Gem1,50,118
Color Bolts Sort Background

Color Bolts Sort

Gem2,940
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem46,967
Berry Factory Tycoon Background

Berry Factory Tycoon

Gem77,235
Harvest Land Background

Harvest Land

Gem8,645
Forge of Empires: Build a City Background

Forge of Empires: Build a City

Gem1,54,244
MPL: Real Money Card Games Background

MPL: Real Money Card Games

Gem25,906
Happy Color by Numbers Game Background

Happy Color by Numbers Game

Gem1,68,262
Jackpot Master™ Slots-Casino Background

Jackpot Master™ Slots-Casino

Gem1,15,820
Rise of Kingdoms: Lost Crusade Background

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Gem34,509
Egg Defense Background

Egg Defense

Gem1,29,714
Rise of Kingdoms Background

Rise of Kingdoms

Gem22,185
Cash Frenzy™ - Slots Casino Background

Cash Frenzy™ - Slots Casino

Gem24,963
Fortune Words – Lucky Spin Background

Fortune Words – Lucky Spin

Gem47,209
Slot Mate - Vegas Slot Casino Background

Slot Mate - Vegas Slot Casino

Gem1,00,352
Sea of Conquest Background

Sea of Conquest

Gem41,246
Spades Pop Background

Spades Pop

Gem37,033
Travel Stories : Merge Journey Background

Travel Stories : Merge Journey

Gem27,942
Number Match: Ten Crush Puzzle Background

Number Match: Ten Crush Puzzle

Gem15,104
Triple Puzzle Match Background

Triple Puzzle Match

Gem2,08,407
Call of Dragons Background

Call of Dragons

Gem20,459
Zen Life: Tile Match Games Background

Zen Life: Tile Match Games

Gem11,811
Skip-Bo™: Solitaire Card Game Background

Skip-Bo™: Solitaire Card Game

Gem2,97,397
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem94,194
MU: Dark Epoch Background

MU: Dark Epoch

Gem33,286
Legendary Hero Classic Slots Background

Legendary Hero Classic Slots

Gem9,778
Block Candy Jam Background

Block Candy Jam

Gem93,296
MU: Dark Epoch Background

MU: Dark Epoch

Gem12,477
Epic Blast 3D: Toy Match Games Background

Epic Blast 3D: Toy Match Games

Gem10,125
Word Tower: Relaxing Word Game Background

Word Tower: Relaxing Word Game

Gem29,431
Drill & Collect: idle mine dig Background

Drill & Collect: idle mine dig

Gem7,763
Beauties Onet - Pretty Match Background

Beauties Onet - Pretty Match

Gem82,934
AE Bingo - Vacation Background

AE Bingo - Vacation

Gem45,377
Slots of Vegas Background

Slots of Vegas

Gem11,712
Scatter Slots - Slot Machines Background

Scatter Slots - Slot Machines

Gem8,519
Solitaire TriPeaks Journey Background

Solitaire TriPeaks Journey

चरण 2

सर्वे लें Chatting emote (inline chat version)

सर्वे प्रश्नों के ईमानदारी से उत्तर दें और Gamehag जेम्स कमाएँ।

collapse emote (inline chat version)

सर्वे लेने के लिए आपको साइन अप करना होगा।

चरण 3

अपने जेम्स कैशआउट करें Vibin emote (inline chat version)

पर्याप्त जेम्स होने पर आप उन्हें Robux के लिए कैशआउट कर सकते हैं।

Robux

Robux

Robux 50

Gem500
Robux

Robux

Robux 100

Gem1,000
Robux

Robux

Robux 2,500

Gem25,000

जानकारी

क्षेत्र: ग्लोबल

प्रकार: गेम रिचार्ज

Robux, Roblox गेम की वर्चुअल मुद्रा है। उन्हें मुफ्त में प्राप्त करें, गेमप्ले बेहतर करें, स्किन्स खरीदें और प्रीमियम सामग्री अनलॉक करें। Gamehag के साथ आपको Roblox के लिए $10, $15, $20, $25 और $200 तक की मुफ्त डॉलर रिचार्ज भी मिलेंगे। अनेक इनाम विकल्प — Amazon गिफ्ट कार्ड, PayPal नकद, Venmo नकद, Steam/Xbox/PlayStation गेम कीज़ और कई अन्य गिफ्ट कार्ड्स। Robux पेआउट के लिए कोई वेरिफ़िकेशन नहीं।

सामान्य प्रश्न

हाँ, आप Gamehag पर गेम खेलकर, वीडियो देखकर, सर्वे लेकर और ऑफ़र पूरे करके 10,000 मुफ्त Robux कमा सकते हैं। इसके बाद आप अपने Gamehag जेम्स को Roblox गिफ्ट कार्ड के लिए रिडीम कर सकते हैं और Robux खरीद सकते हैं
हाँ। आप बिना गिफ्ट कार्ड के सीधे अपने Roblox खाते में Robux कैशआउट कर सकते हैं। कैशआउट पर जाएँ और Robux चुनें।

दर: 1,000 जेम्स = 100 Robux। न्यूनतम रिडेम्पशन 500 जेम्स (50 Robux) है।

  • 500 = 50 Robux
  • 1,000 = 100 Robux
  • 50,000 = 5,000 Robux

नॉन-प्रीमियम सदस्यों के लिए मानक Robux दरें आपकी खरीदी गई राशि पर निर्भर करती हैं:

  • $4.99: 400 Robux
  • $9.99: 800 Robux
  • $19.99: 1,700 Robux
  • $49.99: 4,500 Robux
  • $99.99: 10,000 Robux
  • $199.99: 22,500 Robux
Roblox प्रीमियम सदस्यता उन खिलाड़ियों के लिए कई विशेष सुविधाएँ प्रदान करती है जो अपने Roblox अनुभव से अधिक चाहते हैं। प्रीमियम के साथ, आपको आपके प्लान पर निर्भर करते हुए हर महीने 450, 1,000 या 2,200 Robux मिलते हैं—साथ ही सभी अतिरिक्त Robux खरीद पर 10% बोनस।
Roblox प्रीमियम में तीन मासिक सब्सक्रिप्शन टियर हैं: प्रीमियम 450 ($4.99/माह), प्रीमियम 1000 ($9.99/माह) और प्रीमियम 2200 ($19.99/माह)। सभी में समान मुख्य लाभ हैं—अंतर केवल मासिक Robux भत्ते का है।
हाँ, Roblox वेबसाइट पर गिफ्ट कार्ड के माध्यम से Robux खरीदने से मोबाइल/कंसोल की तुलना में 25% तक अधिक Robux मिल सकते हैं। साथ ही, आप Gamehag पर टास्क पूरे कर जेम्स रिडीम करके भी Robux प्राप्त कर सकते हैं।
Robux, Roblox प्लेटफ़ॉर्म की वर्चुअल मुद्रा है। खिलाड़ी इसे अवतार एसेसरीज़, कपड़े, विशेष क्षमताएँ, गेम पास और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए प्रीमियम अनुभवों तक पहुँच के लिए खर्च कर सकते हैं।
