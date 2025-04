Please keep in mind that the offer is ONLY for the new users!





Faites ce que vous voulez, où que vous voulez à Roblox, une plateforme des jeux MMO gratuite où la créativité fait que la créativité devient une réalité.





Sur cette plateforme, ce sont les joueurs qui qui créent leurs propres univers et jeux et c'est leur choix, à quel jeu veulent-ils jouer. Et le choix est très vaste, tout comme l'imagination des ceux, qui ont créé ces endroits ! Si quelqu'un voudrait avoir une description exacte de ce qu'est Roblox, on pourrait leur dire que c'est une combinaison de Minecraft, Lego et Garry's Mod - ni plus ni moins, bien que ce soit plus qu'assez pour avoir beaucoup de joie en jouant à toutes ses productions.









Les créateurs de Roblox ont fait de leur mieux pour que personne ne s'ennuie - ils ont donc créé des outils qui peuvent être utilisés par tout le monde pour créer leur propre monde. On peut aussi changer l'apparence de notre personnage ! Vous pouvez vous présenter d'une façon exceptionnelle, changer vos vêtements et en acheter plus si vous voulez, modifier votre coiffure et même votre corps ! Ne soyez pas découragés par les graphismes, ce n'est pas le plus important et n'aura aucun impact sur votre divertissement.









Comme vous pouvez facilement l'observer ici, c'est bien difficile de décrire Roblox en mots - rejoignez donc sa communauté dès maintenant et découvrez cette plateforme par vous-même !