Un fps que vous devez avoir installé

CrossFire existe depuis plus d'une décennie maintenant et est toujours un grand jeu, frénétique tout le temps.



Prêt à entrer dans un jeu d'action frénétique, un travail d'équipe et des classements et championnats pour définir qui est le meilleur? vous avez donc le devoir de connaître le jeu CrossFire, l'un des meilleurs Fps gratuits de tous les temps, CrossFire est également présent dans le scénario compétitif des eSports, une catégorie sportive qui s'est développée ces dernières années, une raison de plus pour essayer le jeu. , le jeu est gratuit mais a des microtransactions et un mécanisme vip donc si vous êtes vraiment motivé pour investir dans le jeu, bien sûr, le jeu sera plus facile, mais votre expérience ne sera pas affectée, que le VIP soit ou non Ce qui compte vraiment, c'est de profiter de ce fps classique pendant qu'il est temps.











CrossFire est un fps en ligne de style Counter-Strike, mais avec des différences dans les modes de jeu, les personnages et les mécanismes uniques. Dans CrossFire, il existe plusieurs personnages différents de S.W.A.T. la vibora. Il a également de belles armes et accessoires, des skins qui peuvent encore améliorer la beauté du jeu. Le jeu, même après tant d'années de sortie, est un jeu multijoueur très actif et vous trouverez sûrement des amis pour partager l'expérience de jeu avec vous et vous aider dans ce voyage, peut-être même que vous pouvez devenir lieutenant d'un clan Il y a toujours quelque chose à faire dans CrossFire principalement parce que le jeu est constamment mis à jour par son développeur.







Le jeu dispose de plusieurs outils communautaires, permettant aux joueurs de créer des clans, utilisés pour la socialisation et l'expérience en ligne des joueurs. Les clans ont de nombreuses personnalisations et logos. En plus d'un classement de clan récompensant les meilleurs clans, les joueurs ont progressé grâce aux brevets et peuvent atteindre différents niveaux de rangs (subdivisés en carrés, officiers subalternes, officiers intermédiaires, officiers supérieurs et officiers généraux) pour teindre le grade maximum actuel de Marshal. et débloquez des objets en fonction de votre progression dans le jeu, en vous assurant que les 10 modes de jeu Crossfire sont amusants et je vous garantis que vous regretterez de les avoir téléchargés sur votre ordinateur, le minimum que vous pouvez récupérer est des centaines d'heures de plaisir.