Examen de Rust

La construction d'une base vous rendra plus sûr, oui, mais tout dépend des matériaux que vous construisez, même si cela n'a parfois pas d'importance car ils peuvent attaquer votre base avec des explosifs C4, des lance-flammes ou des lance-roquettes, ce qui laissera votre base brisée. Tuer un autre joueur peut être à la fois gratifiant et une grande punition, car dans ce jeu, vous créez généralement des clans ou des communautés et des alliances quelque peu étranges, si vous attaquez l'un de leurs joueurs ou leur base, leurs alliés viendront pour vous avec tout ce qu'ils ont et plus, bien qu'il y ait toujours la possibilité que le joueur que vous avez attaqué agisse de manière solitaire et que celui qui a gagné est vous.À partir du point de vue d'un vétéran, partir de zéro peut être beaucoup plus facile, avoir vos objectifs les plus clairs, savoir où vous pouvez trouver les ressources que vous recherchez et la facilité de fabrication (ou de création) de les outils dont vous avez besoin pour développer votre base. Mais tout cela n'empêche pas le joueur vétéran de perdre, car cela ne lui enlève pas la possibilité de subir des attaques de joueurs ou de clans, ni la malchance de rencontrer un ours, alors qu'il n'a qu'un rocher pour se défendre.Maintenant, comme vous le verrez, Rust n'est pas un jeu à prendre à la légère, plusieurs fois vous deviendrez fou du fait qu'un joueur vous a attaqué lorsque vous rassemblez simplement des ressources, ou du fait que vous êtes mort de faim ou d'être attaqué par des animaux féroces, etc. Ce qui doit être clair, c'est que ce jeu vous punira et vous punira durement, avoir fait une bonne base à partir des fondations en fera un excellent objectif pour les clans ou les joueurs qui veulent obtenir des objets qui vous aideront (tels que votre vous avez, comme des armes, des médicaments, des ressources.)Quelques conseils simples pour fermer cet article;Lorsque vous créez une base, elle commence par quelque chose de très petit, cela vous permettra de l'améliorer facilement en coûtant moins de ressources.S'allier avec un joueur peut être à la fois une bénédiction et une malédiction, vous ne saurez jamais quand il vous trahira et vous enlèvera vos affaires.Porter des armes équipées augmentera l'intérêt de vous attaquer aux joueurs vétérans, alors marchez avec prudence.Collecter des ressources en tant que personnage sans équipement peut être que les autres joueurs ne s'intéressent pas à vous car vous n'aurez pas beaucoup d'objets de valeur, bien qu'ils ne puissent que chercher des ressources et prendre les vôtres.Jusqu'à présent ma petite analyse, j'apprécie que vous ayez pris le temps de la lire, j'espère qu'elle vous a été utile dans votre décision d'acquérir ce jeu.