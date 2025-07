Le défaut des skin gratuit

labombe_fatal Dans roblox il y a plein de tenue et autre mes il y en a pas beaucoup qui son gratuit et il y a pas de concours pour essayer de gagner des robux

give_me_your_awp_pls oui je suis d accord c est chiant =/

johanlesang issou ta raison

Twitch_Julogus Il y a peu de choix en tenues gratuites et les rares disponibles sont très laides... Peu de choix





labombe_fatal Ouais c chiant car moi je veux des robux c bien pour sa que j ai installer cette aplli mes juste une question qui c ou on m est les code pour les robux

kazuoofficiel oui c est cool

kazuoofficiel et vous aime le jeux

sebasti5 ouiii moi j'adore

sebasti5 ba c'est trés bien comme sa mais roblox t'incite a dépencer de l'argent dans le jeux pour avoir de belle tenues donc sa m'ennuies un peut meme si j'en ai eu 800 sur un autre site

lol234LOL ouaip il faut des concour

Bl4ze302 moi j'ai trouvée un moyen de gagner des robux

BlickyKidy Entièrement d'accord, c'est un très bon jeu mais certaines choses comme les kikoos, l'omnispresence du "je veux avoir les skins les plus chère pour prouver que je suis un bon" (#pigeon), et les cheaters, sont à deplorer.

Mais avec 4 amis et un apres-midi de libre, on peut vraiment s'éclater (et éclater des têtes aussi ^^)

Bravo pour cette analyse !

koheiiii Perso j'économise pour des robux

koheiiii C'est dur mais il me manque 4000 PA :(

koheiiii J'aime beaucoup Gamehag

koheiiii Gamehag me premet de gagner des Robux !

koheiiii Sa m'aide éniormément

sadio_ptqz Game hag nous fait gagner des robux gratuitement en faisant des tache que je regrette pas

sadio_ptqz vraime tres bon site





delca Game hag nous fait gagner des robux gratuitement en faisant des tache que je regrette pas

fodfayer1 ca serai mieu qui fasse des tenues cpeciaux poure ce qui sont longtemps dans roblox

NekoKinshi Le défault c'est juste qu'il sont moches -_-

NekoKinshi Et il n'y en a pas beaucoup





Xxnoxyy Bah t;achete ou tu recolte des gems j'ai acheter 3575 robux 300 viens des sites

ImAlt8 les bundle (avatar payant) sont problématique aussi (j'Ai le magma fiend package et je ne peut pas monté les échelle du a la tête) même chose pour les autres bundles que j'ai. Très relou quand tu les a payés

achraffandefurious moi j'ai des robux gratuit

Elmayonnnaises Après, les tenues ne t'enpeche pas de jouer au jeu, c'est du cosmétique

himelo il devraient faire des skin qui sortent de l'ordinaire

iamlemonkyman The free items look bad compared to the items that cost robux :/

gaetan_mauger les defau des objet gratuit c'esst que tout le monde porte les meme, je suis ici pour m'acheter un premimum et en faire plin de skin gratuit et quelque payent 5 - 10R skin . je sait pas si on peut faire des model 3d mais si on peut sa ca me ferait kiffer de ouf

mopr2009 le déffot des skin gratuit c'est quil n'e sont pas stiller ce sont juste des skin banal.