a la base sao est un anime (il est tres bein) c'est lhistoire de personne qui son couincer dans un mmorpg pseudo medieval avec des competrence et tous se qui vas avec et si il meurt dans le jeu, il meurt dans la vrai vie.

Sao sont des très bon jeux (sur roblox) sauf qu'il sont sorti il y a pas longtemps donc on ne sait pas trop comment jouer et entrer dans des guilds

Bonjour a vous fan de sao il n'y a pas longtemps un nouveau jeu sao sur roblox est apparu il est encore a la bêta mais nous avons monter une guilde fr dans ce jeu mais par malchance oes anglais nous on recopier il sont plus nombreux et convoite plus grand nous vous cherchon vous des fan prêts et prête a tout pour ces jeux commençons main dans la main et devedon grand