Wiedźmin (The Witcher) - opis klasyka

Wiedźmin lub The Witcher, stworzony przez polskie studio CD Projekt Red, to pierwsza część kultowej serii gier RPG opartych na bestsellerowych powieściach Andrzeja Sapkowskiego. Wydana w 2007 roku, gra zdobyła uznanie za swoją bogatą fabułę, złożone postacie i moralne dylematy, które wpływają na losy świata. The Witcher zapoczątkował nie tylko jedną z najważniejszych serii w historii gier wideo, ale także wprowadził nowe standardy dla gatunku RPG. Przyjrzyjmy się bliżej temu niezwykłemu początkowi sagi.



The Witcher przenosi nas do świata fantasy, pełnego magii, potworów i politycznych intryg. Gracz wciela się w postać Geralta z Rivii, wiedźmina - zawodowego łowcę potworów, który wyróżnia się nadludzkimi zdolnościami i umiejętnościami. Fabuła gry skupia się na poszukiwaniu tajemniczego zabójcy o nazwie Salamandra oraz na rozwiązaniu zagadki związanej z tajemniczymi mocami Ciri - młodej dziewczyny o wyjątkowych zdolnościach.

Akcja rozgrywa się w różnych lokacjach, takich jak miasta, wioski, zamki i lasy, które pełne są tajemnic, niebezpieczeństw i postaci, zarówno przyjaznych, jak i wrogich. Gracz ma możliwość eksplorowania otwartego świata, podejmowania zadań, rozmów z NPC i podejmowania moralnych wyborów, które wpływają na fabułę i losy postaci.











The Witcher łączy w sobie elementy RPG z dynamiczną walką. Gracz może rozwijać umiejętności i zdolności Geralta, zarówno w walce mieczem, jak i w używaniu znaków magicznych. Walka jest wymagająca i oparta na taktyce, wymaga odpowiedniego przygotowania, takiego jak używanie olejków czy eliksirów, które zwiększają siłę bojową Geralta.

Gra oferuje również rozbudowany system wyborów moralnych, które mają wpływ na rozwój fabuły i relacje między postaciami. Często trzeba podejmować trudne decyzje, które nie mają jednoznacznej odpowiedzi, co prowadzi do moralnych dylematów i nieprzewidywalnych konsekwencji.











The Witcher imponuje także pod względem oprawy audiowizualnej. Grafika, jak na tamte czasy, była imponująca, a szczegółowość otoczenia, postaci i efekty wizualne tworzą niesamowitą atmosferę świata gry. Muzyka, skomponowana przez Marka Szczygieła, dodaje głębi i nastroju, idealnie pasując do opowieści o świecie Wiedźmina.





The Witcher to nie tylko pierwsza część sagi, ale także kultowa gra RPG, która zapoczątkowała niezwykłą przygodę w świecie Geralta z Rivii. Bogata fabuła, moralne dylematy, złożone postacie i dynamiczna walka to tylko niektóre z cech, które uczyniły tę grę tak wyjątkową. Jeśli jesteś fanem gier RPG i szukasz wciągającej opowieści w mrocznym i pełnym tajemnic świecie, The Witcher to absolutny must-have. To początek niezwykłej sagi, która pozostawi niezapomniane wrażenia na długo po zakończeniu rozgrywki.



Przejście gry zajmuje około 36 godzin, jeśli jednak chcesz doświadczyć 100% gry wykonując wszystkie możliwe questy itp., to gra zajmie około 65 godzin.



Jeśli zamierzasz pobrać ten tytuł to potrzebujesz 15GB wolnego miejsca na dysku twardym.