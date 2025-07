Roblox Bloxburg. Czy warto wydać 25 robux?

borysksawery Szczerze powiem, że warto kupić bloxburg. Jest on Fajnie zakodowany, Można budować różne rzeczy. Można grać na role (roleplay). Polecam. Praca Dostawcy pizzy jest najlepszą pracą, dlatego że najwięcej płacą za pracę. Na poziomie 17/18 zarabia się na najwyższym zaspokojeniu potrzeb 1.000. Więc warto tą pracę brać. Czy ten artykuł był pomocny?

DinoXD109283 troche warto bo mozna se dom jaki chcesz tworzyc cena dojscie do gry nie taka droga wiec fajnie

borysksawery Prawda, popieram zdanie

WaxiGaming warto bo można sobie dom budować jaki się chce

uwusparkss0 Moim zdaniem warto bo gierka jest fajnie zrobionia i jest trochę jak simsy ( nie wiem mi się tak kojarzy xd ) sama zbieram kd żeby mieć na bloxburg

KIcha2910 chyba sie oplaca



KIcha2910 kto wie





Mazda145 Opłaca się fajna gierka

igorrr20081 no ja nie wiem więc nie mogę udzielić ci odpowiedzi

sliwka0832 ja tez zbieram kd na robuxy i potem blox burga robię zadanka do world of warships

ZiomalsK Tak opłaca sie bardzo fajna mapa buduje sie pracuje są też iwenty ale najbardziej podoba sposób stworzenia tej mapy

dzonyzamazony LUBIĘ BARDZO BLOXBURGA ALE NIE MAM ROBUXÓW CHOĆ CHCIAŁBYM JE MIEĆ



amn3sj4 nie wiem nie mam robuxow





ezvmi666 imo mega warto spoko giera rozbudowana

angelcio nie wiem nie chce tego kupic





DFX1841 Fajna gra ale trochę się robi nudna po czasie

aao_studio Bloxburg to fajna gra ,polecam mam ją i dużo w nią gram

clackeir nie bardzo nudne

Domingo82 tak warto lubie zamykać ludzi w piwnicy

didik678 imo się nie opłaca bo to nudne

bluesq Opłaca sie, jest bardzo ciekawa, jest najlepszą grą tego typu

padeks_s06 tak ale dają bana za nic





ten_ib Nie grałem w roblaxa z 5 lat ale kiedyś bloxburg wydawał się bardzo fajną grą którą bez wyrzutów sumienia mogę polecić

TomekGaming31 powiem tylko tyle fajny jest dlamnie bloxburg

Elo_stary mógłby kosztować trochę mniej to bym częściej w nią grał

Odjazduwa123 opłaca się ale szczerze aby się w pełni cieszyć trzeba kupić gamepassy ale to tyko moja opinia i znam osoby bez nich które też dobrze się bawia grając

oqqsaa imo nie bo rownie dobrze moglby byc za darmo, kupilam i zaluje bo nie gram

sebastian_kamecki ja tam wole wydac na axel in harem skin i tyle

Julrk Warto, fajnie buduje się domki. 25 Robuxów troche drogo, ale ja nie narzekam. 9/10.

Zahinatu Jak będziesz grać to raczej sie opłaca

nalesnik8 tak





_Angel__ myślę że warto napewno. to była moja pierwsza inwestycja i polecam

Dareczek999 no jak bendziesz gral

Rengoku2007 Jeśli się lubi Simsy to Bloxburg jest odpowiedni do tego. Bloxburg jest podobny do Simsów i jest fajnie zakodownay.

kasia22gwppl ja uwielbiam simy i robroxa to chyba si mi opaca a ja szlysaam ze jest bardzo fajna

bajronek_rtg imo opyla się mam to i jest to bardzo fajne

c1skeppy Definitywnie, jak na razie rzadko gram, ale to takie tańsze (or just tanie) simsy :]

masuowska opłaca siee