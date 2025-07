Da sie zdobyć robuxy za darmo?

piosko213

Wiele osób pyta się skąd wziąć robuxy.Proste to jest jak 2+2 powiem wam kilka sposobów skąd wziąć robuxy. 1.Aby zdobyć robuxy trzeba je kupić za pieniądze np.przez my paysafecard . 2.Możecie dostać od kogoś ale wiele wasz teraz zadaje sobie pytanie jak je zdobyć jak macie kolegę który posiada bulidera i ma grupe to może wam dać te robuxy . 3.Możecie kupić kardy podarunkowe roblox w sklepach np.Galeria wisłą w Płocku. 4.Akurat to nie będzie sposób ale ostreżenie nie wchodzie w gry gdzie pisze free robux bo to scam i mogą wam zabrać konto . 5.wchodzie w strony np. jak Gamehag gdzie robuxy może zdobyć przez granie a wy to co dzień robicie więc granie i zdobywanie diamentów w gamehah. Myślę żę wam to pomogło :>