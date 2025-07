Ile trwa dotarcie robux

Rowwq Bo mi pisze że nagroda w trakcie wysyłania pomoże ktoś albo powie ile to twało u niego?? Plis :☆

Julix0008 ja nwm jak narazie zarabiam na robuxy

kokosek901 po dołączeniu na grupę która jest podana w linku od gamehag robuxidzie od momentu do jej dołączenia bo bez grupy nie dadzą wam tych robuxów.

Sam zbierałem na skrzynię robux i wylosowałęm 5 robuxó co jest dla mnie wielką stratą iż harowałęm na nie 5 dni

kokosek901 Więc wiecie już

Calkiemspoko mi przysłali po kilku minutach

rzemPek do 24 godzin

XKomputeRManiaKX Do 24 Godzin. To zależy od ilości.

AniaDora22 Mi jeszcze wgl kd nie przesłali czekam 3 tygodnie więc no pozdrawiam

pixi78 o co ci chodzi ?

Nelsoniaedits zalezy ilosci sa wazne

gurtyks14 nie cchyba , ilość nie jest ważna

maticzekpro2 Uwielbiam Roblox

Troche mało kamyczków, ale może to dlatego, że zadanie mozna zrobić w 10 minut

fajna ciekawa gra która dość póżno się nudzi albo nigdy

cudowne dźwięki:)

dobra gra i strona

LORAK9909 może do 24 godzin ale mi przychdzi w jedną sekundę



Karakan23pl 14 dni na czekanie mi już niewiem ile zostało do odebrania



Karakan23pl oczywiście jak już dolązcycie do grupy w roblox



MILAXCTY ja bardzo lubię roblox ale czekam dalej na moje kd z zaleceń



0kittx ja czekałam z miesiąc lub dwa, ale to tylko dlatego, że nie chciało mi się strony uruchomić

Wolerder11 Zależy jaka ilość

TOSIONTKO Ej plz podajcie mi nazwę tej grupy, bo czekam któryś dzień na moje 5 robuxów i nmw czemu bo niec o jakiejs grupie nie pisali :person_facepalming:♀

TOSIONTKO błagam





frytuniav Jeśli chodzi o robuxy stąd to nie wiem,bo jeszcze nie kupywałam tu,ale jeśli chodzi o dodane robuxów w oryginalny sposób(czyli po prostu kupno na stronie robloxa),to po kupieniu wystarczy uruchomić ponownie strone i masz.

karol27034 zalezy jaka ilosc kupujesz jak np 400 800 no to z 7 tydzien na pewno

Filipsonsek u mnie w minute





Hubi14 u mnie jakos 2 1 minuta jak ja kiedyś otworzyłem boxa i jeden robux tak byłem zły że nie wiem co

bartoszkruk mi teraz dropnoł 1 ale 1 2 3 4 min





Kuba123456654321 wbijam expa

KrajBejbi00 do 24h sie czeka

BrawlStars5319 24h musisz poczekac ale najpierw musisz dolanczyc do grupy na robloxsie





kubatopro :smiley:Ej odkryłem jak szybko zarobić kamienie dusz na gamehag. Wystarczy wejść na konto Steam w nicku dać gamehag.com Ja zrobiłem tak: Gilex00001/gamehag.com I gdy się wejdzie w gamehag wystarczy zalogować się przez Steam i wejść w zakładkę skrzynie i nacisnąć "odbierz" przy "Dzienna skrzynia Steam" i pobrać z tamtąd logo i dać je na stema. To tyle. Co dziennie o 10. 00 masz do odebrania tą skrzynię i wygrywasz kd za które można kupić gry bądź:grinning: doładowania bądź robuxy:smiley:

antekGH NO ALE dropisz tylko po 5/1 xd





BlueHearts do 24 h ale powinno szybciej lub to scam ja wlasnie probuje





Bediok a bo ja wiem