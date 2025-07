BeeKeyPro

Jak dla mnie nie ma sensu kupywać robuxów... Jest to tylko strata pieniędzy. Teraz kiedy w ROBLOX istnieją takie gry jak np. PLS DONATE, kupowanie robuxów jest bezsensowne. Ja nigdy jeszcze w swoim życiu nie kupiłem robuxów i nie kupię. Na moim koncie robloxowym zarobiłem ponad 6K robux dzięki grze PLS DONATE. Jeżeli chcesz mogę zrobić Ci krótki poradnik jak zdobyć sporą ilość robuxów w tej grze. Oczywiście w PLS DONATE jeżeli ktoś kupi nam gamepassa 5 robuxów. to niestety dostajemy 70% z całości (20% idzie do ROBLOX'a, a pozostałe 10% idzie do twórcy gry). Także z 5 robuxów robi nam się 3... Na początku całej przygody z PLS DONATE musimy zrobić sobie gamepassy. (Nie jest to wcale wymagające i długie. Na YouTube mamy setki poradników na temat gamepassów). Ważną rzeczą co do gamepassów jest aby nie robić gamepassów o wartości 1 robuxa (ponieważ wtedy nic nie dostaniemy) Również lepiej nie robić gamepassów o wartości robuxów mniejszej niż 5. Najlepiej zrobić gamepassy o wartości 5,10,15,20 robuxów. Ważną rzeczą w PLS DONATE jest to aby twoja budka miała jakiś motyw. Nie beznadziejny napis ,,PLS DONATE", tylko coś w stylu ,,[...] SHOP". Zrób swój własny sklep z [...] czymś co chcesz! Jeśli ktoś by chciał pełny poradnik o PLS DONATE prosiłbym o zgłoszenie się :-) Chętnie pomogę!