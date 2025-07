da się kupić robux za 1zł

Niestety się nie da ale 400 R$ aktualnie kosztuje 4,99 $ więc za 1 złotówkę było by około 15 - 20 R$ (zależnie od kursu dolara) więc Robloxowi by się to po prostu nie opłacało ze względu na opłaty.

Join the conversion by creating an account on Gamehag